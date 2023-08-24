Japonya'da aşırı sıcaklara karşı önlem: Klimalı kıyafet Japonya'da aşırı sıcak havalar nedeniyle açık havada çalışanlar, klimalı giysilere yoğun ilgi gösteriyor.

İHA

Eyyam-ı Bahur, Basra sıcaklık hava dalgaları etkili olurken, her geçen gün yeni rekorlar kırılıyor..

Yükselen sıcaklıklar, Türkiye dahil tüm dünyayı kavuruyor.

Sıcak havaların etkili olduğu ülkelerden biri olan Japonya da sıcaklıklarla mücadelede yeni bir buluş gerçekleştirdi.

Klimalı giysi

Sıcaklıklar nedeniyle açık havada çalışan Japon işçiler, üzerinde pille çalışan bir vantilatör bulunan giysiler klimalı giysilere yoğun ilgi gösteriyor.

Temmuz ve ağustos ayında birçok kişinin sıcak çarpması şikayetiyle hastanelere başvurduğu ülkede, söz konusu giysiler sıcak çarpmasına karşı önlem olarak tercih ediliyor.

Yoğun ilgi görüyor

Ceketlerden yeleklere, kapüşonlu modellerden pantolonlara kadar farklı tarzda giysilere uygulanabilen teknolojinin yer aldığı giysiler internette de en çok satılan ürünler arasında yer alıyor.