Japonya'da asker adayının atış eğitimi sırasında iki subay öldü
AA

Japonya'da okuyanları şaşkına çeviren bir olay yaşandı.

Ülkenin Gifu eyaletinde Kara Öz Savunma Kuvvetleri'ne (GSDF) ait Hino atış poligonunda bir adayı tüfeğini ateşledi.

2 subay hayatını kaybetti, biri de yaralı

Gerçek mermi kullanılan eğitim esnasında 2 subay hayatını kaybetti, bir subay yaralandı.

18 yaşındaki asker adayı, cinayete teşebbüs iddiasıyla tutuklandı.

Japonya'da asker adayının atış eğitimi sırasında iki subay öldü

Tutuklandı

Resmi Kyodo ajansı, poligonun Gifu Tren İstasyonu'nun 5 kilometre kuzeydoğusunda yer aldığını ve olayda sivil bir yaralanmanın yaşanmadığını bildirdi.

Gifu emniyet güçlerinden yapılan açıklamaya göre asker adayı, silahla saldırıyı itiraf etti.