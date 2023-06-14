Japonya'da asker adayının atış eğitimi sırasında iki subay öldü

AA
Japonya'da okuyanları şaşkına çeviren bir olay yaşandı.
Ülkenin Gifu eyaletinde Kara Öz Savunma Kuvvetleri'ne (GSDF) ait Hino atış poligonunda bir asker adayı eğitim tüfeğini ateşledi.
2 subay hayatını kaybetti, biri de yaralı
Gerçek mermi kullanılan eğitim esnasında 2 subay hayatını kaybetti, bir subay yaralandı.
18 yaşındaki asker adayı, cinayete teşebbüs iddiasıyla tutuklandı.
Tutuklandı
Resmi Kyodo ajansı, poligonun Gifu Tren İstasyonu'nun 5 kilometre kuzeydoğusunda yer aldığını ve olayda sivil bir yaralanmanın yaşanmadığını bildirdi.
Gifu emniyet güçlerinden yapılan açıklamaya göre asker adayı, silahla saldırıyı itiraf etti.