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    Japonya'da binanın çökme anı

    Aile, zamanında binayı terk ederek enkaz altında kalmaktan kurtuldu.
    • İHA
    • 25.06.2021 - 15:02
    • Güncelleme : 25.06.2021 - 15:49
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    Japonya'da binanın çökme anı

    Japonya’da kot farkı bulunan bölgeye inşa edilen iki bina çöktü.

    Osaka'da binalardan birinin çöktüğü anlar kameraya yansırken, binaların aynı aileye ait olduğu ve bitişik şekilde inşa edildiği öğrenildi.

    Evde yaşayan sakinlerin, yerel saatle 06.00 sularında duydukları sesler üzerine evi terk ettiği bildirildi.

    FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

    Bazı görgü tanıklarının ise facia öncesinde evlerin önündeki yoldan su sızdığını söylediği iddia edildi.

    Facianın eşiğinden dönülen olayda ölen ya da yaralanan olmazken, bölgedeki bir diğer evin daha çökme riskiyle karşı karşıya kaldığı kaydedildi.

    Japonya'da binanın çökme anı ViDEO

    Japonya da binanın çökme anı #1

    Japonya da binanın çökme anı #2

    Japonya da binanın çökme anı #3

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