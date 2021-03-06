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Japonya’da deprem sonrası yeniden inşa sürecini değerlendiren anket yapıldı

Japonya’da deprem sonrası yeniden inşa sürecini değerlendiren anket yapıldı

Yaşanan deprem ve tsunami felaketlerinin ardından, Japonya’da yeniden yapılanma faaliyetleri hakkında halka düşünceleri soruldu. Büyük bir kesim, faaliyetlerin yetersiz olduğu görüşünü vurguladı.