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- Japonya’da deprem sonrası yeniden inşa sürecini değerlendiren anket yapıldı
Japonya’da deprem sonrası yeniden inşa sürecini değerlendiren anket yapıldı
- AA
- 06.03.2021 - 09:01
Japonya’da kamu yayıncısı olan NHK’nin Yayın Külütür Araştırmaları Enstitüsü, bir anket çalışması düzenledi.
Mart 2011 depremi ve yaşanan tsunami olaylarının ardından, yapılan inşa çalışmaları hakkında sorular soruldu.
Sorulan sorulardan biri, 2020’de tsunumanin vurduğu Pasifik kıyı eyaletlerinin yeniden yapılanma faaliyetlerine ilişkindi.
Çalışmada Kasım- Aralık aylarını kapsayıp 5 hafta süren felaketin ardından bölgede başlayan yeniden yapılanma faaliyetlerinin yerli olup olmadığı soruldu.
2 BİN KİŞİ YANITLADI
Kuzeydoğudaki Tohoku eyaletlerde 16 yaş üstü olan 3 bin 600 kişiye ulaşıldı.
Çalışma kapsamında, depremin 10’uncu yılında inşa çalışmalarının son durumu değerlendirildi.
Sorulan 3 bin 600 kişiden 2 bin 300’den fazlası soruyu yanıtladı.
“HİÇ İLERLEME YOK”
Katılımcıların yüzde 27’si yeniden yapılanma faaliyetlerindeki ilerlemenin az olduğunu ifade etti.
Yüzde 2’lik bir çoğunluk ise, çalışmalarda hiç mesafe kaydedilmediğini belirtti.
“İLERLEME KÜÇÜK”
Fukuşima’da içi nükleer santralinde yaşanan sızma sonrası, santral çevresindeki bölgelerdeki zararlı maddelerin arındırılması çalışmalarında katılımcıların yüzde 53’ü, küçük seviyede bir ilerleme olduğunu kaydetti.
Yüzde 12 ise, hiç ilerleme olmadığını vurguladı.
“YOLUN YARISINDAYIZ”
Üniversitesi Prof. Reo Kimura, anket çalışmalarını değerlendirdi.
Kimura, inşa çalışmalarının yolun yarısında olduğunu söyleyerek, "İnsanların konuya yönelik bakış açılarının değerlendirmeye alınması gerekir.” dedi.