Başkent Tokyo'da süpürge reklamı için dev ekranda 3 boyutlu olarak oynatan dijital kedi, şehrin insanları tarafından beğeniyle karşılandı.

Japonya’nın başkenti Tokyo'daki dev ekranda görünen 3 boyutlu kediyi gören insanlar, eğlenceli dakikalar yaşadı.

Şehrin en gözde eğlence ve iş merkezlerinden biri olan Shinjuku'daki 3 boyutlu dev ekrandan tüm dikkatleri üzerine çeken kediye eğlence çıktı.

TOKYO SAKİNLER YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Bir firmanın reklam kampanyası kapsamında animasyona robot süpürge eklendi. Üç boyutlu "Shinjuku Kedisi" robot süpürgeyle oynarken Tokyo sakinlerinden yoğun ilgi gördü.

Birçok kişi dev ekrandaki kediyi cep telefonları ile görüntülerken, bazıları ise gerçeği aratmayan animasyonun keyfini çıkardı.

"GERÇEĞİ ARATMIYOR"

Üç boyutlu Shinjuku Kedisi'ni ilginç bulduğunu belirten Ayane Matsumi, "Televizyon haberlerinde görmüştüm ve çok dikkatimi çekmişti. O yüzden yakından görmek istedim." ifadelerini kullandı.

Haruka Yoshino ise animasyonu çok kaliteli bulduğunu belirterek, "Ekrana yansıyan görüntü gerçeğini aratmıyor. Aynı zamanda kedi de çok şeker." şeklinde konuştu.

Yuka Masata da, "Televizyonda izlemiştim. Kedileri zaten çok sevdiğim için bu animasyonu da çok beğendim." dedi.

Japonya'da dev ekranda 3 boyutlu kedi oynatıldı VİDEO