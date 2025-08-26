Japonya’da ilginç uygulama: Akıllı telefonlarda ‘2 saat’ dönemi

Dijital dünyanın hayatımıza kattığı kolaylıklar tartışılmaz; ancak ekran başında geçirilen uzun saatlerin gölgesinde büyüyen sağlık sorunları, artık şehir yönetimlerini bile harekete geçiriyor.

Japonya’nın Aichi eyaletine bağlı Toyoake kenti, bu konuda radikal sayılabilecek bir adım atmaya hazırlanıyor.

Belediye, vatandaşlarına iş ya da okul dışındaki akıllı telefon kullanımını günde en fazla iki saatle sınırlamaları yönünde tavsiye kararı hazırlıyor.

Karar yasal bir yaptırım içermese de, özellikle gençlerin cihaz bağımlılığıyla mücadelenin simgesel bir parçası olarak görülüyor.

ZORLAYICI BİR UYGULAMA DEĞİL!

Belediye Başkanı Masafumi Koki, önerinin ardındaki gerekçeyi, “Aşırı telefon kullanımının yol açtığı uyku bozuklukları başta olmak üzere, fiziksel ve zihinsel sağlık sorunlarını önlemek” sözleriyle açıklıyor.

Taslak karara göre, ilkokul öğrencilerinin saat 21.00’den, ortaokul ve lise öğrencilerinin ise 22.00’den sonra telefon kullanmaması tavsiye ediliyor. Düzenleme, zorlayıcı bir kural olmaktan ziyade, toplumun dijital alışkanlıklarına ayna tutmayı hedefliyor.