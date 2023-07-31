Japonya’da “Joker” kılıklı saldırganın cezası belli oldu

Cadılar Bayramı'nın kutlandığı 31 Ekim'de Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Keio Tren Hattı'nda bir trene binen Kyota Hattori, saat 20.00 dolaylarında elindeki bıçakla bir yolcuya saldırdı.
Üzerinde film karakteri “Joker” kıyafeti bulunan saldırgan, yanıcı madde döktüğü vagonu ateşe verdi.
Bıçaklı saldırıda 1 kişi ağır yaralanırken, eylemin genel seçimin yapıldığı gün gerçekleşmesi terör şüphesine yol açtı.
İdam cezası almak için yaptı
Kısa sürede yakalanan saldırgan Hattori, dava süresince idam cezası almak için söz konusu eylemi gerçekleştirdiğini söyledi.
Hattori, aynı yılın ağustos ayında Odakyu Tren Hattı'nda üç yolcunun bıçaklandığı benzer bir saldırıdan ilham aldığını açıkladı.
Ve “Joker” kılıklı saldırganın cezası belli oldu.
23 yıl hapis yatacak
Tokyo Bölge Mahkemesi, 2021 yılında yaşanan olayda 26 yaşındaki sanık Kyota Hattori'yi cinayete teşebbüs suçundan 23 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Savcıların 25 yıl hapis isteminde bulunduğu davada mahkeme, ateşe verilen vagondaki 12 kişiden 2'sinin hayati tehlikeyi atlattığına dair kesin kanıt bulunmaması nedeniyle Hattori'ye 23 yıl hapis cezası verildiği belirtildi.