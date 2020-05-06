Japonya’da koronavirüs ölümleri 590'a yükseldi

Japonya’da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 590'a yükselirken, toplam vaka sayısı ise 16 bin 189'a ulaştı.

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan öldürücü koronavirüs, bugün Japonya’da 11 ölüme daha neden oldu.

Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre, ülkedeki virüs kaynaklı ölümlerin sayısı 590'a yükseldi.

Can kayıplarının 13'ünü daha önce iki hafta süreyle karantina altında tutulan Diamond Princess adlı geminin yolcularının oluşturduğu ifade edilirken, Japonya'nın farklı eyaletlerinden 577 kişinin koronavirüse karşı verdiği mücadeleyi kaybettiği açıklandı.

VAKA SAYISI 16 BİN 189'A YÜKSELDİ

Bugün 38'i başkent Tokyo'da olmak üzere ülke genelinde doğrulanan 105 yeni koronavirüs vakası ise, Japonya’daki toplam vaka sayısını 16 bin 189'a çıkardı.

Karantina gemisi Diamond Princess'in yolcu ve mürettebatından enfekte olan 712 kişi dışında, ülke genelinde 15 bin 477 kişi koronavirüse yakalandı.