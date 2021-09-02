Japonya’da koronavirüsün Mu mutasyonu görüldü

İlk kez Kolombiya’da ortaya çıkan ve DSÖ tarafından aşıya dirençli olabileceği nedeniyle ‘izlenmesi gereken mutasyon’ olarak sınıflandırılan Mu mutasyonu, Japonya’da da ortaya çıktı.

Japonya’da, ilk defa Kolombiya’da ortaya çıktığı tespit edilen koronavirüsün ‘Mu’ mutasyonu görüldü.

Aşılara dirençli olabileceği endişesi ile Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından izlenmesi gerek mutasyon olarak tanımlanan Mu mutasyonuna, havaalanlarındaki karantina merkezlerinde pozitif sonuç veren 2 yolcuda rastlandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, genetik incelemelerde vakaların 'B.1.621' olarak da bilinen Mu mutasyonu olduğu belirtildi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) haziran ayı sonlarında, Narita Havalimanı'na gelen 40'lı yaşlardaki bir kadın yolcu ve temmuz başında İngiltere'den Haneda Havalimanı'na inen 50'li yaşlardaki başka bir kadın yolcunun Mu mutasyonu ile enfekte olduğunun tespit edildiği açıklandı.

KÜRESEL YAYGINLIĞI YÜZDE 0.1

Aşıya karşı dirençli olabileceği düşünülen mutasyonunu küresel yaygınlığı şu anda yüzde 0.1 seviyelerindeyken, Kolombiya’da vakaların yüzde 39'unu ve Ekvador’daki vakaların yüzde 13'ünü oluşturdu.

ENDİŞE MUTASYONLARI SINIFINA DAHİL EDİLMİŞLERDİ

rkoonavirüs mutasyonlarını VOC (endişe verici mutasyon) ve VOI (ilgi mutasyonları) olarak sınıflandıran DSÖ, daha önce Alfa, Beta, Gamma ve Delta mutasyonları ‘endişe mutasyonları’ sınıfına dahil etmişti.

Mu mutasyonu ise an itibariyle takip edilmesi gereken ‘ilgi mutasyonları’ arasında yer alıyor.

TOPLAM 16 BİN 154 ÖLÜM

Japonya'da koronavirüs vakalarının toplam sayısı dün itibariyle 1 milyon 511 bin 373'e ulaştı. Ölü sayısı, 16 bin 154'e yükseldi