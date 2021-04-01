- Haberler
- Dünya Haberleri
- Japonya’da kumar oynayan savcı para cezasına çarptırıldı
Japonya’da kumar oynayan savcı para cezasına çarptırıldı
Koronavirüs salgını sırasında OHAL ilan edilen ülkede 3 gazeteci ile para karşılığı Çin Dominosu oynayan savcı, para cezasına çarptırıldı.
- AA
- 01.04.2021 - 09:13
- Güncelleme : 01.04.2021 - 09:45
Japonya’da, Mart 2020 tarihinde koronavirüs nedeni ile olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.
OHAL şartları altında, yasağı delerek 3 gazeteci ile bir araya gelip Mahjong (Çin dominosu) oynayan eski Tokyo Başsavcısı Kurokawa Hiromu, para cezasına çarptırıldı.
Olayın açığa çıkmasının ardından istifa eden eski savcının, Tokyo Dar Yetkili Mahkemesi tarafından 1800 dolar ödemesine karar verildi.
PARA CEZASINI ÖDERSE YARGILANMAYACAK
Kurokawa ve gazeteciler hakkındaki suç duyurusu, Temmuz 2020'de savcılarca reddedilmiş, savcılar dava açılmasını kapsayan Aralık 2020'deki talebi yeniden değerlendirerek karara bağlamıştı.
Kurokawa, para cezasını ödemesi halinde yargılanmayacak.