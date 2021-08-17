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    Japonya’da ‘Lambda’ varyantı, ülkeye Tokyo Olimpiyat Oyunları ile girdi

    Lambda varyantının, ilk olarak Tokyo Olimpiyat Oyunları akreditasyon kartına sahip bir kadının Peru’dan gelmesiyle ülkeye girdiği tespit edildi.
    • AA
    • 17.08.2021 - 09:16
    • Güncelleme : 17.08.2021 - 09:35
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    Japonya’da ‘Lambda’ varyantı, ülkeye Tokyo Olimpiyat Oyunları ile girdi

    Japonya’da, koronavirüsün yeni bir türü olan ‘Lambda’ varyantı vakasının çıkışına ilişkin araştırma yapıldı.

    Yapılan araştırmada, Peru’ya seyehat ettikten sonra, 20 Temmuz tarihinde Tokyo’daki Haneda Havalimanı’na inen, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları akreditasyon kartına sahip, 30 yaşlarındaki kadının havalimanındaki testinin pozitif sonuçlandığı belirlendi.

    ÜLKEDEKİ LAMBDA VARYANTI VAKASI

    Salgın Hastalıkları Ulusal Enstitüsü (NIID) vaka izi araştırması sonrası kadının, Lambda varyantına yakalandığını belirledi.

    NIID tarafından bu vakanın, ülkedeki ilk Lambda varyantı vakası olduğu bildirildi.

    Japonya’da ‘Lambda’ varyantı, ülkeye Tokyo Olimpiyat Oyunları ile girdi #1

    ‘İZLENMESİ GEREKEN VARYANT’

    Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Lambda varyantının ilk olarak Peru'da görüldüğünü duyurmuş, haziranda ‘izlenmesi gereken varyant’ olarak kategorize etmişti.

    ANTİKORLARA DİRENÇLİ

    Yapılan laboratuvar çalışmaları da Lambda varyantının, aşıların ürettiği antikorlara dirençli olduğunu ortaya koymuştu.

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