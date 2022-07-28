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    Japonya’da maymun saldırıları artıyor

    “Japon Makağı” olarak adlandırılan maymunların, 58 kişiye daha saldırarak yaraladığı açıklandı. Yetkililer, maymunların genelde çocuk ve yaşlıları hedef aldığını belirtiyor.
    • 28.07.2022 - 09:43
    • Güncelleme : 28.07.2022 - 10:19
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    Japonya’da maymun saldırıları artıyor

    Japonya'nın Yamaguchi eyaletinde, maymunların saldırdığı kişi sayısı arttı.

    Eyalet yetkilileri, 8 Temmuz tarihinden bu yana 58 kişinin “Japon Makağı” olarak adlandırılan maymunlar tarafından saldırıya uğrayarak yaralandığını bildirdi.

    Çocuk ve yaşlıları hedef alıyor

    Ev pencerelerinden içeri girmeye çalışan ve bölgedeki anaokullarına sızmayı deneyen maymunların genelde çocuk ve yaşlıları hedef aldığını açıklandı.

    Yetkililer, saldırıların halk için riskli boyuta ulaşması nedeniyle uyuşturucu ilaç içeren silahları bulunan bir avcı ekip kurulduğunu duyurdu.

    Yiyeceklerle ilgilenmiyorlar

    Maymunların tuzak olarak belli bölgelere bırakılan yiyeceklerle ilgilenmemesi nedeniyle yakalama girişimlerinin büyük ölçüde başarısız olduğu öğrenilirken, uzmanların "çok zeki" olarak tanımladığı hayvanların, genelde insanlara arkadan saldırdığı belirtildi.

    Bir maymunla karşılaşılması durumunda atılacak adımlar konusunda bilgi veren yetkililer, göz temasından kaçınılması, kıyafet veya battaniye gibi nesneleri kullanarak büyük gözükmeye çalışılması ve sessizce geri çekinilmesi uyarısında bulundu.

    Japonya’da maymun saldırıları artıyor #1

    Sürü nereden geliyor bilinmiyor

    İHA’nın haberine göre bölgede ilk kez gözlenen seri saldırıların nedeni konusunda detaylı araştırma başlatılırken, maymun sürüsünün tam olarak nereden geldiğinin de bilinmediği kaydedildi.

    Geçtiğimiz pazartesi günü Japonya'nın Yamaguchi eyaletinde yaşayan 8 kişinin, maymunların saldırısına uğrayarak yaralandığını açıklanmıştı.


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