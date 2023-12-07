Japonya'da Osprey kazası: ABD, tartışmalı uçakları yere indirdi ABD ordusu, ölümcül kazanın ardından uçakların uçmayacağını söyledi. Osprey uçaklarının faaliyetleri, risklerin azaltılması için durduruldu.

AA & Ensonhaber

ABD'nin Japonya'da kaza ile karşı karşıya kalması, ordunun kullandığı tartışmalı hava aracını tartışma konusu haline getirdi.

Geçen hafta yaşanan son kazada 8 Amerikan askerinin ölmesinin ardından, V-22 Osprey tipi uçaklar yere indirildi.

Osprey'ler yere indirildi

ABD Hava Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ve Deniz Piyadelerinden yapılan açıklamada, yüzlerce V-22 Osprey tipi uçakların yere indirildiği duyuruldu.

Hava Kuvvetleri Özel Operasyonlar Komutanı Korgeneral Tony Bauernfeind, Japonya'daki olaya ilişkin soruşturma sürerken, "risklerin azaltılması" adına bu adımı attıklarını belirtti.

Arıza tespit edilemedi

Bauernfeind, kazaya aracın aksamındaki muhtemel bir arızanın yol açtığını ancak bu arızanın nedeninin henüz tespit edilemediğini kaydetti.

Japonya'dan benzer adım

Tokyo'nun batısındaki Yokota Hava Üssü'nde görev yapan ve içerisinde 8 kişinin bulunduğu, ABD Hava Kuvvetlerine ait "CV-22 Osprey" nakliye uçağı, 29 Kasım'da yerel saatle 14.40 sularında ülkenin güneyindeki Yakuşima Adası açıklarında düşmüştü.

Japonya Savunma Bakanı Kihara Minoru, kaza sonrası açıklamasında, ABD'ye bu hava araçlarının güvenliğini teyit etmesi çağrısında bulunmuştu.

Japonya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "CV-22 Osprey" tipi nakliye uçaklarının, şimdilik yerde tutulacağı bildirilmişti.

Bu kaza ilk değil

ABD ordusu, daha önce benzer kazalarla dünyanın gündemine oturmuştu.

Ağustos ayında, ABD'ye ait Osprey, rutin bir askeri tatbikat sırasında asker taşırken Avustralya'nın kuzey kıyılarında düşmüş, kazada 3 ABD Deniz Piyadesi ölmüştü.

Bir başka uçak, Aralık 2016'da Japonya'nın güneyindeki Okinawa Adası açıklarında okyanusa çarparak inmişti ve karaya oturmuştu.

Hem helikopter hem de sabit kanatlı uçak gibi uçabilen Osprey, ABD Deniz Kuvvetleri, ABD Donanması ve Japonya Öz Savunma Kuvvetleri tarafından kullanılıyor.