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- Japonya’da Otake Yanardağı patladı
Japonya’da Otake Yanardağı patladı
Otake Yanardağı, sabaha karşı faaliyete geçti. Patlayan yanardağın ağzından kopan parçalar 1 kilometre uzağa yayıldı.
- AA
- 31.03.2021 - 08:46
- Güncelleme : 31.03.2021 - 09:23
Japonya'nın Kagoşima eyaletine bağlı volkanik özellikli Suwanose Adası'ndaki Otake Yanardağı, yerel saatle sabaha karşı 02.57’de patladı.
Yanardağın ağzından kopan kaya parçaları 1 kilometre uzağa yayılırken, çevredeki yerleşim bölgelerinde zarar gören olmadı.
YENİ PATLAMALAR OLABİLİR
Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), yeni patlamaların meydana gelebileceğini ve yanardağ ağzından kopan parçaların 2 kilometre uzağa yayılabileceğini duyurdu.
UYARI SEVİYESİ YÜKSELTİLDİ
Çevredeki vatandaşlara hareketlilik uyarı seviyesinin, "halkın yanardağa yaklaşmaması" tavsiyesi olan 3. seviyeye yükseltildiği bildirildi.
Suwanose Adası, Japonya'nın Kagoşima eyaletinin 230 kilometre güneyinde yer alıyor.