Japonya'da pandemiye rağmen Hadaka Matsuri festivali yapıldı

Yüzlerce erkeğin şanslı bir çubuğu bulmak için yarıştığı ve çeşitli etkinliklerin düzenlendiği festival, pandemi nedeniyle bazı değişikliklere uğrayarak gerçekleştirildi.

Japonya, binlerce yıllık kültürü, coğrafyası ve gelenekleriyle dikkat çekiyor.

126 milyonluk nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkelerinden biri olma özelliğine sahip Japonya, yıl içinde pek çok festivalle, dünyanın her yerinden gelen turistlere ev sahipliği yapıyor.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle festivallerin çoğunun iptal edildiği ülkede, yalnızca tek bir festival 500 yıldır kesintisiz yapılıyor…

O da ‘Çıplak Festival’ Hadaka Matsuri…

Pandemi döneminde de renkli görüntülere sahne olan ancak bazı değişikliklerin yapıldığı festivalde, bol hasat, refah ve bereket kutlanıyor.

ADI ÇIPLAK OLSA DA GİYSİ VE ÇORAP VAR

Festival başlamadan önce genç erkekler, vücutlarını soğuk su ile arındırıp, geçmiş yılların negatif etkilerini üstlerinden atıyor, sonrasında da 1 saate yakın tapınak etrafında koşu yaparak akşam saatlerinde başlayacak olan festivale kendilerini hazırlıyor.

Adı her ne kadar çıplak festival olarak anılsa da aslında erkekler, ‘fundoshi’ olarak isimlendirilen bir Japon giysisi ve ‘tabi’ olarak isimlendirilen bir çift beyaz çorap giymek zorunda.

Her yıl yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı festival, akşam saat 22.00 olduğunda başlıyor.

ŞANLI ÇUBUK

Işıklar söndürüldükten sonra bir rahip, yaklaşık 4 metre yukarıdaki bir pencereden 100 çubuk ve iki tane de 20 santimetre uzunluğunda şanslı ‘Shingi’ çubukları atıyor.

İşte her şey bu şanslı çubuğu bulmak ve ‘şanslı erkek’ seçilmek için yapılıyor.

Şanslı çubuğu bulmak için Japon erkekler birbiriyle kıyasıya bir mücadeleye giriyor. Bu festival sonunda bazı yaralanmalar, kesikler ve burkulmalar da kaçınılmaz oluyor.

BU YIL BİRAZ BURUK GEÇTİ

‘Shingi’ çubuklarını bulan kişinin o yılı, şanslı, bereketli ve sağlıklı geçireceğine inanılıyor. Katılımcıların hepsi erkek olsa da festival boyunca davul çalanlar, yalnızca kadınlardan oluşuyor.

Kadınlar, erkeklere bu şekilde destek oluyor.

Bu yıl pandemi dolayısıyla festival her sene olduğu gibi yapılamadı. Belli sayıda kişi, tapınakta pandeminin son bulması ve tüm dünya sağlığı ve barışı için dualar etti.