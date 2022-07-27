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    Japonya’da şiddetli yağış, 4 bin haneyi elektriksiz bıraktı

    Ülkede etkisini sürdüren şiddetli yağışlar hayatı felç etti. Yaklaşık 4 bin hane elektriksiz kalırken birçok cadde, göle döndü. Bazı evlerin ise suların altında kaldığı bildirildi.
    • 27.07.2022 - 09:10
    • Güncelleme : 27.07.2022 - 09:43
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    Japonya’da şiddetli yağış, 4 bin haneyi elektriksiz bıraktı

    Japonya'nın farklı kesimlerinde yaklaşık 2 gündür etkisini sürdüren şiddetli yağışlar, bu kez Aichi, Mie ve Gifu eyaletlerini vurdu.

    Dün gece itibariyle mevsim normallerinin üzerinde yağış alan birçok bölgede caddeler göle dönerken toplam 4 bin 30 hanede elektrik kesintisi yaşandığı açıklandı.

    Yıldırım düşünce yangın çıktı

    En az 11 evin sular altında kaldığını açıklayan yetkililer, kırsal kesimlerde bulunan bazı hanelerden ise yıldırım düşmesine bağlı yangın ihbarı alındığını duyurdu.

    Japonya Meteoroloji Ajansı'ndan uyarı

    Birçok kentsel kesimde araçların su basan yollarda zorlukla ilerlediği kameralara yansıdı.

    Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) ise riskli bölgelerde yaşayan sakinleri toprak kaymaları, sel baskınları ve yıldırım riskine karşı tetikte olmaya çağırdı.

    Birçok bölgede hayatı olumsuz etkiledi

    Geçtiğimiz hafta Japonya’nın Fukuoka, Saga, Oita, Yamaguchi ve Shimane eyaletlerini vuran ve 220 bin hanede yaşayan 470 bin kişiye yönelik tahliye emri yayınlanmasına neden olan şiddetli yağışlar, son olarak dün Shizuoka eyaletinde etki göstermişti.

    İHA'nın haberine göre; riskli kesimlerde yaşayan yaklaşık 192 bin kişiye tahliye çağrısı yapılmıştı.

    Japonya’da şiddetli yağış, 4 bin haneyi elektriksiz bıraktı #1


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