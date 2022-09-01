Japonya’da tayfun alarmı: Market rafları boşaldı

Yaklaşan Hinnamnor Tayfunu nedeniyle, Okinawa Adası şiddetli yağışların etkisi altına girdi. Marketlere akın eden halk, rafları boşalttı.

Japonya’nın Okinawa Adası’nda yaklaşmakta olan Hinnamnor Tayfunu yaşamı olumsuz etkiledi.

Bölgede şiddetli rüzgarlar ve yağışlar etkili oldu. İHA’nın haberine göre; Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), tayfunun bugün Miyakojima Adası'nın 250 kilometre güneyi üzerinde saatte 25 kilometre hızla güneybatıya doğru hareket ettiğini açıkladı.

Tayfunun neden olduğu atmosferik basınç, Okinawa'nın birçok bölgesine şiddetli yağışlar ve rüzgarlar getirdi.

Rüzgarın hızı 180 kilometreyi bulacak

JMA, tayfunun yarına kadar saatte 108 kilometre hıza varan rüzgarlara neden olacağı uyarısında bulundu.

Cumartesi günü rüzgar hızının 144 ila 180 kilometre arasında değişebileceği açıklandı. Sel, toprak kayması, yıldırım ve nehir taşkını ihtimallerine karşı uyaran yerel otoriteler, riskli bölgelerde yaşayan sakinleri tahliye emirlerine karşı hazırlıklı olmaya çağırdı.

Market rafları boşaldı

Öte yandan, tayfunun bugün itibariyle etki göstermeye başladığı Okinawa eyaletinde evde mahsur kalma korkusu yaşayan halk marketlere akın etti.

Temel gıda maddeleri başta olmak üzere birçok ürünün evlere stoklanması nedeniyle market rafları boş kaldı.