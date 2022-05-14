Tokyo Camisi, Japon vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Camiyi yıllık olarak ortalama 10 bin Japonun ziyaret ettiği belirtildi.

Japonya’nın başkenti Tokyo’da, otantik mimarisi ile sosyal medyada oldukça ilgi gören Tokyo Camii, vatandaşların ilgi odağı oldu.

Türk dizilerini izleyen, Türk-İslam kültürüne ilgi duyan Japonlar tarafından Osmanlı mimarisine benzetilen camiye gelenler hem fotoğraf çekildi hem kendilerine ayrılan bölümde ikindi namazını seyretti.

“Yıllık ortalama 10 bin Japon, camiyi ziyaret ediyor”

Bazı Japon vatandaşlar ile İslam dinini yakından tanımaya başladı. Tokyo Camisi ve Diyanet Türk Kültür Merkezi Başkanı Muhammed Raşit Alas, içinde kültür merkezini de barındıran caminin Türk kültür ve medeniyetinin izlerini taşıması ve nadir eserlere ev sahipliği yapması nedeniyle Japonların ilgi odağı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Biz de yoğun ilgiyi görerek her cumartesi-pazar ve resmi tatillerde Japon ziyaretçilere yönelik Tokyo Camisi özel turları düzenliyoruz. Bu turların da katkısıyla aylık ortalama 10 bin Japon, camiyi ziyaret ediyor. Birçok Japon internet sitesinde, 'Türkiye'ye gitmeden görülmesi gereken Türkiye' olarak ismimiz ön plana çıkıyor.”

Japonya'da, Tokyo Camisi'ne yoğun ilgi VİDEO



“Ortak bir buluşma noktası olma yolunda emin adımlarla ilerliyor”

Tokyo'da gezilmesi gereken ilk 10 yer listesinde de yerlerini aldıklarını vurgulayan Alas, "Tokyo'daki Müslümanlar için ortak buluşma noktası olan Tokyo Camisi ve Diyanet Türk Kültür Merkezi, Japonlar arasında da ortak bir buluşma noktası olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.” dedi.

“Geleneksel desenler oldukça ilgi çekici”

Camiyi ziyarete gelen Yuki Arazawa, "Instagram'da camide paylaşılan fotoğrafların ünlü hale geldiğini ve buranın popüler bir nokta olduğunu görünce bugün ilk kez gelmek istedim.” dedi.

Camiyi otantik mimarisi nedeniyle ziyaret ettiğini belirten Eri Wakayama da "Mimari ve camide bulunan geleneksel desenler oldukça ilgi çekici ve fotojenik. Ayrıca buradaki Türk marketinde satılan meyve sularını sevmem de ziyaretimin bir nedeni.” ifadelerini kullandı.