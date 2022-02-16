Euro
15.53
0.49%
Dolar
13.64
0.34%
Altın
813.32
0.37%
Borsa
2052
0.66%
Bitcoin
600.891
-0.36%
BTXN Coin
37.84
0.82%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Güneşli 11 C

    Japonya’da uçağı düşürmekle tehdit etti, tutuklandı

    Vietnam Hava Yolları'na ait yolcu uçağını düşürmekle tehdit ederek uçağın acil iniş yapmasına neden olan 17 yaşındaki bir çocuğun tutuklandığı, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
    • İHA
    • 16.02.2022 - 13:23
    • Güncelleme : 16.02.2022 - 13:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Japonya’da uçağı düşürmekle tehdit etti, tutuklandı

    5 Ocak'ta Vietnam Hava Yolları'nın Japonya ofisine telefon eden bir kişi, Hanoi'ye hareket halinde olan VN 5311 sefer sayılı uçağı düşüreceği tehdidinde bulundu.

    Pilotların acilen uçağı geri döndürmesi gerektiğini söyleyen şahsın telefonu üzerine uçak, güvenlik kontrolü yapmak üzere Fukuoka Havalimanı'na acil iniş yaptı.

    İncelemede herhangi bir şüpheli duruma rastlanmazken, uçuşta yaklaşık 3 saat 40 dakika rötar yaşandı.

    ZİHİNSEL SAĞLIK SORUNLARI VAR

    Olayın ardından telefon aramasının Yamagata eyaletinden yapıldığını belirleyen polis, ilgili adres üzerinden 17 yaşında olduğu belirlenen şüpheliye ulaştı.

    İsmi açıklanmayan çocuğun tutuklandığı bildirilirken, polis suçlamayı kabul eden şahsın zihinsel sağlık sorunlarının olduğunu duyurdu.

    Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.


    İlginizi Çekebilir

    Kripto kazançları elde etmek artık çok kolay
    Btcrobo

    Kripto kazançları elde etmek artık çok kolay

    Beşiktaş, Halil Dervişoğlu'nu istiyor
    Transfer dosyası

    Beşiktaş, Halil Dervişoğlu'nu istiyor

    Ece Erken, eşinin mezarlığını paylaştı
    Magazin

    Ece Erken, eşinin mezarlığını paylaştı

    Görüş Bildir