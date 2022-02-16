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Japonya’da uçağı düşürmekle tehdit etti, tutuklandı

Japonya’da uçağı düşürmekle tehdit etti, tutuklandı

Vietnam Hava Yolları'na ait yolcu uçağını düşürmekle tehdit ederek uçağın acil iniş yapmasına neden olan 17 yaşındaki bir çocuğun tutuklandığı, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.