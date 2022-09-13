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    Japonya'da 'yaşayan en yaşlı erkek' 112 yaşında öldü

    Japonya'da 'yaşayan en yaşlı erkek' olarak bilinen Mikizo Ueda, 112 yaşında hayatını kaybetti.
    • 13.09.2022 - 17:09
    • Güncelleme : 13.09.2022 - 17:25
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    Japonya'da 'yaşayan en yaşlı erkek' 112 yaşında öldü

    Japonya'nın Nara kentinde "yaşayan en yaşlı erkek" Mikizo Ueda'nın, 112 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı.

    Sağlık Bakanlığı, 1910 yılında doğan Ueda'nın 9 Eylül'de yaşamını yitirdiğini duyurdu.

    En yaşlı insan nisan ayından vefat etti

    Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdıran "dünyanın yaşayan en yaşlı insanı" unvanına sahip Japon Kane Tanaka, 119 yaşındayken 19 Nisan 2022'de Fukuoka eyaletinde hayatını kaybetmişti.

    İHA'nın aktardığına göre; Tanaka'nın ölümüyle Japonya'da yaşayan en yaşlı insan unvanı, Osaka eyaletindeki 115 yaşında olan Fusa Tatsumi'ye geçmişti.

    Japonya da yaşayan en yaşlı erkek 112 yaşında öldü #1


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