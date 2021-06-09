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    Japonya’da yenilebilir maske üretildi

    Özel bir şirket, dünyanın ilk yenilebilir maskesini üretti. Maskelerin, en az endüstriyel maskeler kadar koruyuculuğu olduğu açıklandı.
    • İHA
    • 09.06.2021 - 16:15
    • Güncelleme : 09.06.2021 - 16:39
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    Japonya’da yenilebilir maske üretildi

    Japonya’da özeli bir şirket, meşhur ‘melonpan’ (kavun ekmek) adı verilen ekmekten dünyanın ilk yenilebilir maskesini üretti.

    Maske, ekmek kokusunu her zaman içine çekebilme hayali kuran 3 gencin talebi ile ‘Goku no Kimochi’ adlı masaj ve güzellik merkezinin ürün geliştirme departmanı tarafından geliştirildi.

    Maskede kullanılan çöreklerin, Japonya’nın ünlü kavun ekmek satış zinciri ‘Melon de Melon’ tarafından sağlandığı açıklandı.

    LABORATUVAR ORTAMINDA TEST EDİLDİ

    Üretici firma, maskenin kalitesinin laboratuvar ortamında test ettirdi.

    Yapılan çalışmaların ardından, en az endüstriyel maskeler kadar koruyucu olduğu açıklandı.

    Japonya’da yenilebilir maske üretildi #1

    SATIŞA SUNULACAK

    Maskenin 10 Haziran tarihinden itibaren çevrim içi ortamda satışa sunulacağı, 5’li paketinin bin 800 yen (yaklaşık 140 lira) olacağı ifade edildi.

    Japonya’da yenilebilir maske üretildi VİDEO

    İÇİNDE KAVUN BULUNMUYOR

    Japonya'da ‘Melonpan’ (kavun ekmek) olarak bilinen meşhur şekerli çörekler, adını kavunu andıran şeklinden alıyor.

    Sanılanın aksine genelde içinde kavun bulunmuyor.

    Japonya’da yenilebilir maske üretildi #2

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