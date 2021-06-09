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Japonya’da yenilebilir maske üretildi

Japonya’da yenilebilir maske üretildi

Özel bir şirket, dünyanın ilk yenilebilir maskesini üretti. Maskelerin, en az endüstriyel maskeler kadar koruyuculuğu olduğu açıklandı.