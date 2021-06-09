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- Japonya’da yenilebilir maske üretildi
Japonya’da yenilebilir maske üretildi
- İHA
- 09.06.2021 - 16:15
- Güncelleme : 09.06.2021 - 16:39
Japonya’da özeli bir şirket, meşhur ‘melonpan’ (kavun ekmek) adı verilen ekmekten dünyanın ilk yenilebilir maskesini üretti.
Maske, ekmek kokusunu her zaman içine çekebilme hayali kuran 3 gencin talebi ile ‘Goku no Kimochi’ adlı masaj ve güzellik merkezinin ürün geliştirme departmanı tarafından geliştirildi.
Maskede kullanılan çöreklerin, Japonya’nın ünlü kavun ekmek satış zinciri ‘Melon de Melon’ tarafından sağlandığı açıklandı.
LABORATUVAR ORTAMINDA TEST EDİLDİ
Üretici firma, maskenin kalitesinin laboratuvar ortamında test ettirdi.
Yapılan çalışmaların ardından, en az endüstriyel maskeler kadar koruyucu olduğu açıklandı.
SATIŞA SUNULACAK
Maskenin 10 Haziran tarihinden itibaren çevrim içi ortamda satışa sunulacağı, 5’li paketinin bin 800 yen (yaklaşık 140 lira) olacağı ifade edildi.
Japonya’da yenilebilir maske üretildi VİDEO
İÇİNDE KAVUN BULUNMUYOR
Japonya'da ‘Melonpan’ (kavun ekmek) olarak bilinen meşhur şekerli çörekler, adını kavunu andıran şeklinden alıyor.
Sanılanın aksine genelde içinde kavun bulunmuyor.