Japonya'daki ‘Twitter Katili’ne idam cezası

Sosyal medyada iletişim kurduğu 9 kişiyi öldüren Takahiro Shiraishi, yargılandığı dava sonucunda idam cezasına çarptırıldı.

Japonya'da intihara meyilli kadınları evine çekmek için sosyal medya hesabı Twitter’ı kullanan 30 yaşındaki Takahiro Shiraishi, iki farklı hesap açtı.

Hesaplardan birinde kendisini intihara meyilli kadınlara ölmelerinde yardımcı olabilecek bir ‘intihar gurusu’ olarak tanıtan Shiraishi, diğer hesabında ise karşılıklı intihar anlaşması yapılabilecek kimsesiz birisi olarak tanıttı.

3 AYDA 9 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

BBC Türkçe’de yayınlanan habere göre Shiraishi, burada tanıştığı 15-26 yaş kız çocukları ile kadınları evine davet etti.

Gelen genç kadınlara cinsel saldırıda bulunan Shiraishi, Ağustos 2017’den Ekim 2017’ye kadarki süreçte toplam 9 kişiyi öldürdü.

Öldürülen kişilerden birinin erkek olduğu anlaşıldı. Onun da ortadan kaybolan kadınlardan birinin tanıdığı olduğu, Shiraishi’den şüphelendiği için öldürüldüğü ortaya çıktı.

İNSAN KAFASI VE 240 KEMİK

Seri cinayetler 2017 yılının Cadılar Bayramı’nda Shiraishi’nin başkent Tokyo yakınlarındaki Zama şehrindeki evinde parçalanmış cesetlerin bulunmasıyla gün yüzüne çıktı.

Japonya polisi Shiraishi’nin 13.5 metrekarelik küçük dairesinde soğuk kutularda saklanan 9 insan kafası ve 240 kemik buldu.

“TWİTTER KATİLİ”

“Twitter katili” lakaplı Takahiro Shiraishi, ceset parçaları bulunmasının ardından 2017 yılında tutuklandı.

Aradan geçen 3 yılda katilin cezası bir türlü netleşemedi. Yeniden hakim karşısına çıkan katil, bu kez her şeyi tek tek anlattı.

İTİRAF ETTİ

Shiraishi’nin avukatları kadınların öldürülmeleri için rıza gösterdiğini ve bu sebeple de sanığın suçlamalarının azaltılması gerektiğini savundu.

Ancak Shiraishi avukatlarının bu savunmalarına itiraz ederek, kişileri rızaları olmaksızın öldürdüğünü söyledi.

Savunmasında cinayetleri tek tek anlatan Shiraishi, cesetleri parçalara ayırarak etleri çöpe attığını ancak kemikleri dikkat çekmemesi için soğuk kutularda sakladığını ifade etti.

Çokça zaman geçirdiği kişileri öldürdüğü için üzgün olduğunu belirten Shiraishi, bu kişilerin ailelerinden de özür diledi.

“YAKALANDIĞIM İÇİN ÜZGÜNÜM”

Shiraishi, diğer kişiler için ise pişman olmadığını belirterek, “Sadece yakalandığım ve başarısız olduğum için üzgünüm. Tutuklanmasaydım, hiçbir şeyden pişman olmayacaktım” dedi.

Baş yargıç Naokuni Yano verdiği kararda “kurbanların hiçbirinin öldürülmeyi kabul etmediğini” belirtti.

Yano, sanığı tüm suçlamalarda sorumlu buldu ve ölüm cezasına çarptırdı.