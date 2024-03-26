Japonya'daki yan etkili gıda takviyesi skandalında ilk ölüm Japonya'da yan etkileri nedeniyle 76 kişinin hastaneye kaldırılmasına yol açan gıda takviyelerini kullanan 1 kişi yaşamını yitirdi.

İHA

Japonya'da gıda takviyeleriyle ilgili skandal bir gelişme yaşandı.



Kötü huylu kolesterolü düşürdüğü iddia edilen gıda takviyelerinin kullanımıyla ilgili ilk şüpheli ölüm kaydedildi.

1 kişi böbrek yetmezliğinden hayatını kaybetti

Üretici firma, 'Beni Koji Choleste Help' adlı takviyeyi 2021'den beri kullanan bir kişinin böbrek yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Ölüm nedeninin takviye kullanımı ile ilişkili olup olmadığını belirlemek için detaylı bir inceleme başlatıldı.

Kırmızı pirinç mayası içeren gıda takviyelerini kullanmayı bırakma çağrısında bulunan firma, yan etki şüphesi uyandıran tüm ürünlerini piyasadan toplama kararı aldı.

76 kişi hastanelik oldu

Kırmızı pirinç mayası kullanılarak üretilen gıda takviyeleri, son günlerde böbrek yetmezliği başta olmak üzere farklı yan etki iddiaları ile gündeme gelmişti. En az 26 kişinin, söz konusu takviyeler nedeniyle hastanelik olduğu kamuoyuna yansımıştı.

Firma yetkilileri, üretim sürecinde kullanılan küflerden elde edilen bilinmeyen bir bileşenin yan etkiye neden olma ihtimali üzerinde durulduğunu ifade etmişti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)