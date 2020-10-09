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    Japonya’dan aşı çalışmalarına 130 milyon dolarlık destek

    Japonya, gelişmekte olan ülkelerin potansiyel koronavirüs aşısına adil erişimini sağlamayı hedefleyen uluslararası aşı girişimi COVAX'a 130 milyon doları aşkın katkı sağlayacak.
    • İHA
    • 09.10.2020 - 09:11
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    Japonya’dan aşı çalışmalarına 130 milyon dolarlık destek

    Dünya genelinde 36 milyondan fazla kişiye bulaşarak 1 milyonu aşkın ölüme neden olan koronavirüse dair aşı çalışmaları farklı ülkeler bünyesinde devam sürerken, Japonya'dan uluslararası aşı çalışmalarına destek geldi.

    130 MİLYON DOLARLIK DESTEK

    Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi, ülkesinin gelişmekte olan ülkelerin koronavirüs aşısına adil erişimini sağlamak için 172 ülkenin katılımıyla başlatılan COVAX girişimine 130 milyon doları aşkın katkı sağlayacağını açıkladı.

    Söz konusu desteğin Japonya'nın haziran ayında Aşı İttifakı GAVI'ye sunduğu 300 milyon dolarlık mali desteğin bir parçası olduğu öğrenildi.

    Japonya’dan aşı çalışmalarına 130 milyon dolarlık destek #1

    "JAPONYA AŞI ÇALIŞMALARINA ÖNEM VERİYOR"

    Sağlık hizmetleri ile ilgili bakanlar düzeyinde gerçekleştirilen uluslararası bir çevrimiçi toplantıda ülkesinin aşı çalışmaları konusundaki çabalarına değinen Motegi, "Japonya, yeni koronavirüsle mücadele kapsamında sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine, özellikle aşıların geliştirilmesi ve adil dağıtımına önem veriyor." dedi.

    Motegi, koronavirüs tedavisinde kullanılacak ilaçların tedariki, gelişmekte olan ülkelerin test kapasitesinin artırılması ve sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi konularındaki çabalarını sürdüreceklerini de belirtti.

    Japonya’dan aşı çalışmalarına 130 milyon dolarlık destek #2

    ÖLÜ SAYISI BİN 600'Ü AŞTI

    Japonya’da şu ana kadar 86 bin 656 kişiye koronavirüs bulaşırken, bin 617 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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