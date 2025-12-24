Japonya'dan İsrail'in Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerine tepki

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İsrail'in Batı Şeria'ya yönelik saldırıları ve İsraillilerin bölgedeki kanun dışı yerleşimleri, dünyanın her bölgesinden tepkiler topluyor.

Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da 19 yeni yasa dışı yerleşim planını onaylamasından derin endişe duyulduğu kaydedildi.

Açıklamada, İsrail hükümetinin Japonya dahil uluslararası toplumun çağrılarına rağmen yasa dışı yerleşim faaliyetlerine devam etmesinden derin üzüntü duyulduğu belirtildi.

YERLEŞİM FAALİYETLERİNİ DURDURMA ÇAĞRISI

Yerleşim faaliyetlerinin uluslararası hukuku ihlal ettiği ve iki devletli çözümü baltaladığı vurgulanan açıklamada, "Japonya hükümeti, bir kez daha İsrail hükümetini kararını geri çekmeye ve yerleşim faaliyetlerini tamamen durdurmaya şiddetle çağırıyor." ifadesi yer aldı.

YERLEŞİMCİLERE YAPTIRIM KARARI

Açıklamada, Japonya'nın uluslararası toplumla iş birliği içinde, Batı Şeria’daki Filistin topraklarını gasbeden ve şiddet eyleminde bulunan 4 İsrailli hakkında yaptırım uygulama kararı aldığı belirtildi.

Batı Şeria’daki Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin şiddet artışından endişe duyulduğu ve bunun kınandığı aktarılan açıklamada, İsrail hükümeti, Batı Şeria’daki Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin şiddetini önlemek için "derhal uygun önlemler" almaya çağırıldı.

Açıklamada ayrıca, Gazze Şeridi etrafında istikrarı sağlamaya yönelik uluslararası çabalar sürerken Batı Şeria dahil, gerilimi tırmandıracak eylemlerden kaçınmanın önemine dikkat çekildi.

KANUNSUZ YERLEŞİM PLANI ONAYLANMIŞTI

İsrailli aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın sunduğu 19 yeni yasa dışı yerleşim planı, Güvenlik Kabinesi'nde onaylanmıştı.

Kabinenin onay verdiği plan çerçevesinde Batı Şeria'nın tamamına dağılan, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin kurduğu 17 kaçak yerleşim yeri İsrail nezdinde de tanınacak ve 2005'te boşaltılan "Ganim" ve "Kadim"de yasa dışı yerleşim yerleri yeniden kurulacak.