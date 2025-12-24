Güney Kore tartışmalı adalar çevresinde askeri tatbikat yaptı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Uzak Doğu denizlerinde tansiyon yüksekken Güney Kore'den, Japonya ile olan ilişkileri için kritik bir hamle geldi.

Yonhap'ın ismi paylaşılmayan kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Güney Kore ordusu, Japonya ile tartışmalı "Dokdo/Takeşima Adaları" yakınlarında tatbikat yaptı.

VATAN GÖREVİ SAVUNMASI

Kaynaklar, her yıl yapılan askeri tatbikatın "toprakların, halkın ve mülkün korunması görevini yerine getirmek amacıyla" düzenlendiğini savunarak bu tatbikatın öncekilerle benzer ölçekte olduğunu ifade etti.

Güney Kore, temmuzda da "Dokdo/Takeşima Adaları" civarında tatbikat düzenlemiş Japonya bunu protesto etmişti.

TARTIŞMALI ADALAR

Güney Kore'nin "Dokdo", Japonların ise "Takeşima" olarak adlandırdığı bölge, uzun zamandır iki ülke arasında egemenlik tartışmalarına konu oluyor.

Güney Kore, kontrolü altında tuttuğu, toplam alanı 0,2 kilometrekarelik toprak parçalarına 1954'ten bu yana güvenlik personeli konuşlandırıyor.