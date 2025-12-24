Güney Kore tartışmalı adalar çevresinde askeri tatbikat yaptı

- Güney Kore, Japon Denizi'ndeki tartışmalı Dokdo/Takeşima adaları yakınlarında askeri tatbikat gerçekleştirdi.
- Tatbikat, toprak, halk ve mülkün korunması amacıyla her yıl düzenleniyor.
- Bu adalar, uzun süredir Güney Kore ve Japonya arasında egemenlik çekişmesine neden oluyor.
Uzak Doğu denizlerinde tansiyon yüksekken Güney Kore'den, Japonya ile olan ilişkileri için kritik bir hamle geldi.
Yonhap'ın ismi paylaşılmayan kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Güney Kore ordusu, Japonya ile tartışmalı "Dokdo/Takeşima Adaları" yakınlarında tatbikat yaptı.
VATAN GÖREVİ SAVUNMASI
Kaynaklar, her yıl yapılan askeri tatbikatın "toprakların, halkın ve mülkün korunması görevini yerine getirmek amacıyla" düzenlendiğini savunarak bu tatbikatın öncekilerle benzer ölçekte olduğunu ifade etti.
Güney Kore, temmuzda da "Dokdo/Takeşima Adaları" civarında tatbikat düzenlemiş Japonya bunu protesto etmişti.
TARTIŞMALI ADALAR
Güney Kore'nin "Dokdo", Japonların ise "Takeşima" olarak adlandırdığı bölge, uzun zamandır iki ülke arasında egemenlik tartışmalarına konu oluyor.
Güney Kore, kontrolü altında tuttuğu, toplam alanı 0,2 kilometrekarelik toprak parçalarına 1954'ten bu yana güvenlik personeli konuşlandırıyor.