Japonya'dan Orta Doğu'da iki devletli çözüm vurgusu Japonya Dışişleri Bakanı Kamikawa Yoko, Orta Doğu'da iki devletli çözüme vurgu yaparak, Filistin'in ekonomik bağımsızlığına destek verilmesinin önemine değindi.

AA

Japonya Dışişleri Bakanı Kamikawa Yoko, hafta içi başkanlık ettiği G7 Dışişleri Bakanları toplantısı sonrası Tokyo'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazze'deki duruma yönelik açıklamalarda bulundu.

Japonya: İsrail ve Filistin arasında durum bir an önce yatışmalı

"Hamas dahil örgütlerin terör saldırılarını kesin bir şekilde kınadıklarını" kaydeden Kamikawa, rehinelerin serbest bırakılması ve sivillerin güvenliğinin sağlanması çağrısını yineledi.

Kamikawa, "ilgili tarafları uluslararası hukuka uygun davranmaya çağıran ve durumun bir an önce yatıştırılmasını isteyen" tutumlarını, net ve tutarlı bir şekilde koruduklarını bildirdi.

"İki devletli çözüm hayata geçirilmeli"

Orta Doğu'da din, etnik köken ve tarihin karmaşık, iç içe geçmiş durumda olduğunu ileri süren, bu yüzden sorunun çözümünün kolay olmayacağını savunan Kamikawa, şunları kaydetti:

"Ancak tarihsel kısıtlamalardan arınmış Japonya'nın oynayabileceği bir rol olduğuna inanıyorum. İki devletli çözümün hayata geçirilmesi ve Filistin'in ekonomik bağımsızlığına verilen desteğin de son derece önemli olduğuna inanıyorum. İki devletli çözümün geleceğine destek vermenin hem İsrail hem de Filistin ile iyi ilişkiler içinde olan Japonya'nın görevi olduğuna inanıyorum"

Hafta içi Tokyo'da bir araya gelen G7 Dışişleri Bakanları, insani yardımların Gazze'ye ulaştırılması için "çatışmalara insani ara verilmesi" çağrısı yapılmasında anlaşmıştı.

Gazze'de "insani krize çözüm için acil eyleme" ihtiyaç duyulduğunda mutabık kalan Bakanlar, "çatışmalarda uluslararası insancıl hukuka uymanın" önemini vurgulamıştı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim’den bu yana 38'i Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda olmak üzere 354’ü asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında 4 bin 506’sı çocuk, 3 bin 27’si kadın olmak üzere 11 bin 78 Filistinli öldürüldü, 27 bin 490 kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs’te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 182 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 70 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)