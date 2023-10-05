Japonya'nın doğusunda 6.6 büyüklüğünde deprem

AA
Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Pasifik Okyanusu'ndaki Torişima Adası açıklarında 6.6 büyüklüğünde deprem oldu.
Yerel saatle 11.00'da ve yerin 10 kilometre derinliğinde olan sarsıntının ardından bölgede tsunami uyarısı yapıldı.
Tsunami uyarısı yapıldı
JMA, Torişima Adası'nın konuşlandığı İzu takımadaları için 1 metre yüksekliğinde tsunami uyarısı yayınladı.
Yerel saatle 11.10'da verilen uyarıya göre tsunami dalgalarının saat 11.30'da İzu takımadalarına, 11.50 civarında da Haçijooci adalarına ulaşması bekleniyor.
Başkentin güneyinde yer alıyor
Takım adalar, idari olarak Tokyo'ya bağlı bulunuyor ve başkentin güneyinde yer alıyor.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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