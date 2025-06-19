Japonya'nın kuzeyinde 6.1 büyüklüğünde deprem

Asya ülkesini deprem vurdu...

Japonya Meteoroloji Ajansına göre, Hokkaido'nun güneydoğusundaki Nemuro Yarımadası açıklarında yerel saatle 08.08'de deprem oldu.

SIĞ DERİNLİKTE YAŞANDI

6.1 büyüklüğündeki deprem, oldukça sığ derinlikte kaydedildi.

ÖLÜ YA DA YARALI BİLDİRİLMEDİ

Devlet televizyonu NHK'ye göre, sarsıntı sonrası ölü ya da yaralı bildirilmedi.

GELGİT OLAYINA VURGU YAPILDI

Ajans, depremin Hokkaido'nun doğu Pasifik kıyısındaki gelgit seviyelerini 20 santimetreden daha az etkileyebileceğini bildirdi.