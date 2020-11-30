Jared Kushner, Suudi Arabistan ve Katar'ı ziyaret edecek

Jared Kushner, Suudi Arabistan ve Katar'ı ziyaret edecek

Katar ile diğer Körfez ülkeleri arasındaki ilişkiyi "düzeltmek" isteyen Kushner, bölgeye ziyaret gerçekleştirecek.

ABD Başkanı Donald Trump'ın kıdemli danışmanı Jared Kushner, Körfez ülkeleri arasındaki sorunu "çözmek" için yurt dışı seyahatine çıkacak.

Trump'ın, 20 Ocak'ta Beyaz Saray'daki görevinden ayrılmadan önce Kushner'in bu hafta Suudi Arabistan ve Katar'ı ziyaret ederek, Körfez'de "son bir girişimde" bulunacağı kaydedildi.

TRUMP YÖNETİMİNDEN SON DAKİKA GİRİŞİMİ

Konuyla ilgili ABD merkezli haber sitesi Axios, "Suudi Arabistan ile Katar arasındaki sorunun düzeltilmesi, Körfez'e istikrar duygusu getirecek ve 20 Ocak'tan önce Kushner ve Trump yönetimi için son dakika başarısı olacak." yorumunda bulundu.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve diğer bazı ülkeler, 2017 yılında Katar'a hava ve deniz yollarını kapatmıştı. Söz konusu ülkeler, kararlarını "Katar'ın terör gruplarına verdiği desteğe" ve İran ile ilişkilerine dayandırmıştı.

GİZLİ GÖRÜŞMEDEN SONRA DİKKAT ÇEKEN ZİYARET

Katar ve bu ülkeye karşı olanlarla ilişkilerini sürdüren Beyaz Saray, Donald Trump yönetimi altında taraflar arasındaki ilişkileri normale döndürme girişimlerinde başarısız oldu.

Kushner'in, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Katar Emiri Temim bin Hamed es-Sani ile görüşeceği kaydedildi.

Söz konusu haber sitesi, Trump'ın danışmanının ziyaretinin, Suudi Veliaht Prens Selman ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasındaki gizli görüşmeden bir hafta sonra gerçekleşeceğini yazdı.