JD Vance'den Ermeni Soykırımı paylaşımı: 2 saat sonra kaldırdı

Tartışma yaratan paylaşım...

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, bugün Ermenistan'daki temasları çerçevesinde başkent Erivan'da Tsitsernakaberd Anıtı'nı ziyaret etti.

Vance, ziyarete ilişkin olarak sosyal medya hesabından yayınlanan paylaşımda, 1915 olaylarına ilişkin olarak Ermenistan hükümetinin siyasi terminolojisine başvurarak, sözde "Ermeni soykırımı" ifadesini kullandı.

KISA SÜRE SONRA SİLDİ

Başkan Yardımcısı Vance, kısa bir süre sonra söz konusu paylaşımı silerek yerine Basın Sözcüsü Taylor Van Kirk'in ziyarete ilişkin olarak paylaştığı, içinde "soykırım" ifadesine yer verilmeyen bir gönderiyi yeniden paylaştı.

"ONLAR BİZDEN BURAYI ZİYARET ETMEMİZİ TALEP ETTİLER"

Vance, Ermenistan'dan ayrılmadan önce basın mensuplarının Erivan'daki anıtı neden ziyaret ettiğine ilişkin sorusuna, "Yarın da Azerbaycan'daki bazı önemli yerleri ziyaret edeceğiz. Ermenilerle görüştüğümüzde buranın çok önemli bir yer olduğunu söylediler.

Ermenistan'ı ziyaret eden ilk Başkan Yardımcısıyım ve onlar da bizden burayı ziyaret etmemizi talep ettiler" şeklinde cevap verdi.

SIRADA AZERBAYCAN VAR

Vance ve eşi, Ermenistan'daki temaslarının ardından Azerbaycan'a geçti.