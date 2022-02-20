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    Jean-Luc Brunel, hapishanede ölü bulundu

    Mankenlik ajansının Fransız yöneticisi Brunel, kaldığı hücresinde hayatını kaybetti. Brunel'in intihar ettiği öne sürüldü.
    • Haber Merkezi
    • 20.02.2022 - 12:06
    • Güncelleme : 20.02.2022 - 12:26
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    Jean-Luc Brunel, hapishanede ölü bulundu

    Fuhuş ağı oluşturma ile suçlanan ve kaldığı cezaevinde ölü bulunan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein ile bağlantılı Jean-Luc Brunel'le ilgili benzer bir gelişme yaşandı.

    Mankenlik ajansı yöneticisi olan Fransız Brunel'in, Paris'te kaldığı hapishane hücresinde cansız bedenine rastlandı.

    EPSTEIN İLE BAĞLANTISI

    76 yaşındaki Brunel, küçük yaştaki bir çocuğa tecavüz ve cinsel taciz suçlamasıyla yargılanmayı bekliyordu. Brunel'in, Epstein tarafından organize edilen fuhuş ağına karıştığından şüpheleniliyordu.

    "KENDİSİNİ ÖLDÜRDÜ" İDDİASI

    Fransız basınında yer alan haberlere göre, Brunel'in avukatları, Fransız modacının kendisini öldürdüğünü öne sürdü.

    Le Monde, avukatların "Kararı suçluluk duygusundan değil, derin bir adaletsizlik duygusundan kaynaklanıyordu." şeklindeki açıklamasını aktardı.

    2020'DE SENEGAL'E GİTMEK ÜZEREYKEN YAKALANDI

    Brunel, Aralık 2020'de Senegal'e giden bir uçağa binmeye çalışırken Paris'te Charles de Gaulle Havalimanı'nda tutuklanmıştı.

    Independent'ın aktardığına göre, Fransız iş insanı, Epstein'ın finansmanıyla ABD'de MC2 Model Management'ı kurdu.

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    TUTUKSUZ YARGILAMA TALEBİ

    Daha önce suçlamaları reddeden Jean-Luc Brunel'in, avukatı aracılığıyla soruşturmayı yürüten yetkililerle konuşmaya hazır olduğunu belirttiği kaydedildi.

    Brunel'in hukuk ekibi, tutukluluk koşulları hakkında defalarca şikayette bulunmuş, modacının tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmesini talep etmişti.

    "BRUNEL'İN ÖLÜMÜ BENİ SİNİRLENDİRİYOR"

    Fransa'da soruşturmanın 2019'da açılmasından bu yana kendilerini "kurban" olarak tanımlayan çok sayıda kadın, polise ifade verirken, zaman zaman soruşturmanın yavaş temposundan duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.

    Kurbanlardan Thysia Huisman, Brunel'in ölümünün kendisini şoke ettiğini söyledi.

    Associated Press'in haberine göre, söz konusu gelişmeye işaret eden ve gençken Brunel tarafından cinsel saldırıya uğradığını belirten Huisman, "Bu beni sinirlendiriyor çünkü yıllardır mücadele ediyorum. Benim için bunun sonu mahkemede olmaktı." dedi.

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