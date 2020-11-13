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    Jean-Luc Melenchon: Bu ülkede laiklik kılıfı altında Müslümanlara yönelik nefret var

    Jean-Luc Melenchon: Bu ülkede laiklik kılıfı altında Müslümanlara yönelik nefret var

    Fransa'da aşırı solcu hareketin lideri Jean-Luc Melenchon, "Bu ülkede laiklik kılıfı altında Müslümanlara yönelik nefret var. Laiklik bir dinden nefret etmek anlamına gelmiyor" dedi.
    • AA
    • 13.11.2020 - 05:26
    • Güncelleme : 13.11.2020 - 09:07
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    Fransa'da aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Hareketinin lideri Jean-Luc Melenchon, BFMTV kanalında, ülkede son dönemde artan İslam karşıtlığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Müslümanlara saygı duyulması gerektiğini vurgulayan Melenchon, Müslümanlara hep şüpheyle bakmaya son verilmesini istedi.

    Melenchon, bazılarının hoşuna gitmese de bunları söylemeye devam edeceğini kaydetti.

    Jean-Luc Melenchon: Bu ülkede laiklik kılıfı altında Müslümanlara yönelik nefret var #1

    "LAİKLİK KILIFI ALTINDA MÜSLÜMANLARA YÖNELİK NEFRET VAR"

    "Bu ülkede laiklik kılıfı altında Müslümanlara yönelik nefret var. Laiklik bir dinden nefret etmek anlamına gelmiyor." diyen Melenchon, Müslümanlardan nefret edilmesine karşı olduğunu belirtti.

    2022'de düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylığı için 150 bin Fransız'ın imzasını topladığını ifade eden Melenchon, terörle mücadelede yöntemin değişmesi gerektiğini kaydetti.

    Fransa'da son dönemde, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin ve siyasetçilerin İslam karşıtı açıklamaları ve uygulamaları tepkilere neden oluyor.

    Jean-Luc Melenchon: Bu ülkede laiklik kılıfı altında Müslümanlara yönelik nefret var #2

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