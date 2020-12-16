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    Jeff Bezos’un eski eşinden 6 milyar dolarlık bağış

    Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un eski eşi MacKenzie Scott, koronavirüs nedeniyle hayır kurumları, aşevleri ve acil yardım fonlarına toplam 6 milyar dolarlık yardımda bulundu.
    • DHA
    • 16.12.2020 - 09:08
    • Güncelleme : 16.12.2020 - 09:23
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    Jeff Bezos’un eski eşinden 6 milyar dolarlık bağış

    Dünyanın en zenginleri listesinde başı çeken ABD’li teknoloji şirketi Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un eski eşi MacKenzie Scott, aşevlerine ve acil yardım fonlarına 4 milyar dolar bağış yaptı.

    YIL İÇİNDE 6 MİLYAR DOLAR BAĞIŞ

    Temmuz ayında da 116 hayır kurumuna 2 milyar dolar bağışta bulunan Scott’un yıl içindeki toplam bağış miktarı 6 milyar doları buldu.

    Koronavirüs pandemisi nedeniyle zorluk çeken insanlara yardım etmek istediğini belirten Scott, "Ekonomik kayıplar ve sağlık sorunları; kadınlar, beyaz olmayanlar ve yoksulluk içinde yaşayan insanlar için daha kötü oldu. Ancak bu süreçte milyarderlerin serveti ise önemli ölçüde arttı." ifadelerini kullandı.

    DÜNYANIN EN ZENGİN KADINI

    Dünyanın en zenginleri arasında 18’inci, kadın milyarderler arasında ise ilk sırada yer alan Scott’un serveti bu yıl 60.7 milyar dolara yükseldi.

    MacKenzie Scott

    MacKenzie Scott

    MacKenzie Scott

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