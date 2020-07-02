Jeff Bezos'un serveti 172 milyar dolara yaklaştı

Amerikalı milyarderin kurucusu olduğu Amazon, koronavirüs salgını döneminde gelirlerinde büyük artış yaşadı.

Koronavirüs salgını ekonomiyi olumsuz etkilese de bu durum, dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos için geçerli değil.

Son veriler, Amazon CEO'su Bezos'un, servetine servet kattığını söylüyor.

GELİRİ 171.6 MİLYAR DOLARA ÇIKTI

Bloomberg Milyarder Endeksi'ne göre, Amazon'un (AMZN) hisseleri, yüzde 4 oranında artış gösterdi.

Böylece şirketin hisselerinin yüzde 11'ine sahip olan Bezos'un serveti, 171.6 milyar dolar seviyesine yükseldi.

Amerikalı milyarderin sahip olduğu servet, Eylül 2018'de 167.7 milyar dolar olarak kayıtlara geçmişti.

İNTERNET SATIŞLARINDAKİ GELİR ARTTI

ABD'deki mağazalar virüs nedeniyle kepenk indirmek zorunda kalırken, Seattle merkezli şirket, söz konusu dönemde çevrimiçi (online) satışlardan büyük bir gelir elde etti.

İKRAMİYE İÇİN 500 MİLYON DOLAR BÜTÇE

Öte yandan çalışan güvenliği ve maaş konusunda eleştiri oklarının hedefi olan Bezos'un şirketi, saha çalışanlarına ikramiye olarak verilmek üzere toplamda 500 milyon dolarlık bir bütçe ayırdı.

MACKENZIE'NİN SERVETİ 57 MİLYAR DOLAR OLDU

Jeff Bezos, geçtiğimiz sene 25 yıllık eşi MacKenzie'den boşanarak, Amazon hisselerinin yüzde 25'ini boşanma tazminatı olarak MacKenzie'ye devretmişti.

Bloomberg'ün verilerine göre, Bezos'un yanı sıra MacKenzie'nin de serveti artarak 57 milyar dolara çıktı. Bu da onu, dünyanın en zengin 12. insanı yaptı.