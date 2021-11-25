Jeffrey Epstein, intihar etmeden önce Karyna Shuliak ile görüştü

Ağır suçlamalarla karşı karşıya kalan Epstein'in, son konuşmalarından birini Belaruslu kız arkadaşıyla yaptığı ortaya çıktı.

ABD'de fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan ve hapisanedeki hücresinde intihar eden ünlü milyarder Jeffrey Epstein'in ölümünden önceki süreçle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Epstein'in, son saatlerini kısmen Belarus'ta bulunan kız arkadaşıyla yaptığı telefon görüşmesiyle geçirdiği belirtildi.

TELEFON GÖRÜŞMESİ ORTAYA ÇIKTI

New York Times tarafından ele geçirilen 2 bin sayfadan fazla Federal Hapishaneler Bürosu (BOP) kaydına göre, 10 Ağustos 2019 akşamı, Epstein'e, Manhattan Gözaltı Merkezi'ndeki bir birim yöneticisi tarafından telefon görüşmesi yapmasına yardım edildi.

İNTİHARINDAN ÖNCE BELARUSLU KIZ ARKADAŞINI ARADI

Aramanın "düzgün bir şekilde kaydedilmediği", birim yöneticisinin Epstein'e kimi aradığını sorduğunda mahkumdan "Annemi arıyorum." yanıtını aldığı kaydedildi. Ancak Epstein'ın annesi 2004'te hayatını kaybetti.

Kayıtlara göre, Epstein, aramayı 30 yaşındaki Belaruslu kız arkadaşı Katyna Shuliak ile gerçekleştirdi ve görüşme yaklaşık 15 dakika sürdü.

"KENDİMİ ÖLDÜRMEK GİBİ BİR NİYETİM YOK"

Epstein'in, Shuliak'ın dişçilik okuluna girmesine yardım ettiği bilgisine yer verilirken, ancak arama sırasında intihar edeceğine dair hiçbir belirti göstermediği ifade edildi.

Belgelere göre, Epstein, bir hapishane psikoloğuna "Kendimi öldürmek gibi bir niyetim yok. Bunu kendime yapmam." dediği, ayrıca 'korkak' olduğunu ve acıya katlanamadığını söylediği aktarıldı.

Öte yandan hapishaneye geldikten birkaç gün sonra yapılan başka bir psikolojik değerlendirmede Epstein, bir psikoloğa "yaşamanın eğlenceli olduğunu" söylediği kaydedildi.