Jeffrey Epstein'in kardeşi: Abimi Trump öldürttü

Reşit olmayan kız çocuklarıyla fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan ünlü milyarder Jeffrey Epstein hücresinde ölü bulunmuştu.

Birçok nüfuzlu isimle yakın olan Epstein'in ölümü için resmi açıklamalarda intihar dense de, birçok insan bu açıklamayı şüpheyle karşıladı.

Milyarderin ölümü için, daha büyük bir skandalı örtbas etmek üzere işlenmiş bir cinayet olabileceği yönünde spekülasyonlar yapıldı.

İlk başta gizli tutulsa da halktan gelen talepler sonucu ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanmaya başlayan Epstein olaylarına ilişkin dosyalar, Epstein'in cinayete kurban gittiği iddialarını yeniden canlandırdı.

"EPSTEIN HÜCRESİNDE ÖLDÜRÜLDÜ"

Salı günü yayınlanan belgelerde, Jeffrey Epstein'in kardeşi Mark Epstein'in FBI'a "Jeffrey Epstein hücresinde öldürüldü. Sebebinin isimler vermeye başlayacak olması olduğunu düşünüyorum." dediği ortaya çıktı.

"CİNAYETİ BAŞKAN TRUMP'IN ONAYLADIĞINA İNANIYORUM"

ABD Başkanı Donald Trump'ın da Jeffrey Epstein ile yakın bir geçmişe sahip olması onu da eleştiri ve komplo teorilerinin hedefi yaparken, Mark Epstein'in "Cinayeti Başkan Trump'ın onayladığına inanıyorum." şeklinde devam eden sözleri, medyaya bomba gibi düştü.

Belgelerde Mark Epstein'in neden Başkan Trump'ı işaret ettiğine dair herhangi bir ayrıntı yer almıyor.

"BAŞKANIMIZ GENÇ KIZLARI SEVİYOR"

Daily Mail'ın haberinde dikkat çeken bir başka dosyada ise, Jeffrey Epstein'in ölü bulunmasından kısa süre önce cinsel taciz suçlusu Larry Nassar'a gönderdiği bir mektupta "Başkanımız genç kızları seviyor." yazdığı görülüyor.

Epstein'in mektubu yazdığı tarihte Donald Trump, ilk döneminde ABD Başkanı olarak görev yapıyordu.

'MEKTUP SAHTE' AÇIKLAMASI

Adalet Bakanlığı bir açıklamada mektubun sahte olduğunu teyit ettiklerini söyledi.

El yazısının Jeffrey Epstein'inkiyle uyuşmadığı ve mektubun New York'ta tutuklu olan milyarderin ölümünün ardından Kuzey Virginia'dan postalandığı belirtildi.

ADALET BAKANLIĞININ DUYURUSU

Amerikan Adalet Bakanlığı, yayınalan dosyaların medyada çalkantı yaratmasına cevaben yaptığı duyuruda "Bazı dosyalar Başkan Trump'a karşı FBI'a verilmiş yanlış ve sansasyonel iddialar içeriyor. Netleştirmek gerekirse: Bu iddialar asılsız ve yanlıştır, eğer herhangi bir güvenilirlikleri olsaydı, çoktan Başkan Trump'a karşı kullanılmıştı." ifadelerini kullandı.

KANITLARIN YOK EDİLDİĞİNİ DE İDDİA ETMİŞTİ

Mark Epstein, Kasım ayında da halka açılmasına karar verilen dosyalardaki kanıtların temizlendiğini öne sürmüştü.

Mark Epstein "Winchester, Virginia'da cumhuriyetçi isimleri belgelerden sildikleri bir tesis var." demişti.

Milyarderin kardeşi konu hakkında "çok iyi bir kaynaktan" bilgi aldığını belirtmişti.

JEFFREY EPSTEIN OLAYI

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da, ABD Adalet Bakanlığı ile incelemesi sonucunda ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığı, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

ABD'li gazeteci Tucker Carlson da Epstein'in, "İsrail için çalıştığını, başkent Washington'da herkesin aynı şekilde düşündüğünü ancak açıkça söylenemediğini" iddia etmişti.