Jennifer Lopez'den Kamala Harris'e destek: Burası bizim de ülkemiz

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ABD halkı başkanlık seçimine gün sayıyor.

Beyaz Saray koltuğuna oturmak için yarışan Demokratların adayı Kamala Harris ve Donald Trump arasındaki gerginlik de sandığa gitme günü yaklaştıkça yükseliyor.

Adayların seçim kampanyalarına ise dünyaca ünlü isimlerden destek yağıyor.

Bu bağlamda Latin asıllı şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez de desteklediği ismi açıkladı.



LOPEZ, HARRIS'İ DESTEKLİYOR

Jennifer Lopez, başkanlık yarışında Kamala Harris'i desteklediğini belirtti.

Lopez, Nevada eyaletinde bulunan North Las Vegas'ta Harris ile birlikte bir mitinge de katılım gösterdi.

"TÜM LATİN KÖKENLİLERİ RENCİDE ETTİLER"

Lopez, Donald Trump'ın kampanya ekibinin Madison Square Garden'da düzenlediği mitingde bir komedyenin Porto Riko ile alay etmesiyle "ülkedeki tüm Latin kökenlileri" rencide ettiğini söyledi.

Ünlü yıldızın, Harris'in Las Vegas'taki mitinginde yaptığı yorumlar, Trump yanlısı komedyenin Lopez'in anne ve babasının doğduğu ABD adası Porto Riko'yu "yüzen çöp adası" olarak adlandırması üzerine oluşan öfkenin yankılanmasının ardından geldi.

"BURASI BİZİM DE ÜLKEMİZ"

Ünlü yıldız, Trump hakkında "Madison Square Garden'da bize gerçekte kim olduğunu ve gerçekte nasıl hissettiğini hatırlattı. O gün sadece Porto Rikolular gücenmedi. Bu ülkedeki her Latin, insanlık ve iyi karakterli herkes gücendi. Burası bizim de ülkemiz." diye konuştu.