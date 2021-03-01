Jennifer Lopez’in pazar bakımı sosyal medyayı salladı

Formunu korumak için yıllardır düzenli olarak spor yapan şarkıcı Jennifer Lopez, beyaz mayosuyla ayna karşısına geçti, takipçilerinin yüreğini hoplattı.

Son zamanlarda ilişkisindeki çalkantılı dönemle gündeme gelen Jennifer Lopez, son paylaşımıyla sosyal medyayı adeta salladı.

“PAZAR BAKIMI”

Beyaz mayosu ile ayna karşısına geçen şarkıcı, bu anlarını “Pazar bakımı” notuyla Instagram'daki takipçilerinin beğenisine sundu.

Lopez’in paylaşımı 1 gün olmadan 4,5 milyonu geçen beğeni aldı.

KARANTİNA PES ETTİRMEDİ

Sahne provalarında büyük efor sarf eden şarkıcı, yaptığı sporla da fiziğini dipdiri tutmasını başarıyor.

Çabalarının sonucunu fazlasıyla alan ve fit görünümünü her fırsatta gözler önüne seren 51 yaşındaki Lopez, karantina sürecinde de gerekli izolasyon kurallarına uyarak günlük egzersiz rutinlerini ihmal etmiyor