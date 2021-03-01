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    Jennifer Lopez’in pazar bakımı sosyal medyayı salladı

    Formunu korumak için yıllardır düzenli olarak spor yapan şarkıcı Jennifer Lopez, beyaz mayosuyla ayna karşısına geçti, takipçilerinin yüreğini hoplattı.
    • Haber Merkezi
    • 01.03.2021 - 12:00
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    Jennifer Lopez’in pazar bakımı sosyal medyayı salladı

    Son zamanlarda ilişkisindeki çalkantılı dönemle gündeme gelen Jennifer Lopez, son paylaşımıyla sosyal medyayı adeta salladı.

    “PAZAR BAKIMI”

    Beyaz mayosu ile ayna karşısına geçen şarkıcı, bu anlarını “Pazar bakımı” notuyla Instagram'daki takipçilerinin beğenisine sundu.

    Lopez’in paylaşımı 1 gün olmadan 4,5 milyonu geçen beğeni aldı.

    Jennifer Lopez’in pazar bakımı sosyal medyayı salladı #1

    KARANTİNA PES ETTİRMEDİ

    Sahne provalarında büyük efor sarf eden şarkıcı, yaptığı sporla da fiziğini dipdiri tutmasını başarıyor.

    Çabalarının sonucunu fazlasıyla alan ve fit görünümünü her fırsatta gözler önüne seren 51 yaşındaki Lopez, karantina sürecinde de gerekli izolasyon kurallarına uyarak günlük egzersiz rutinlerini ihmal etmiyor

    Jennifer Lopez’in pazar bakımı sosyal medyayı salladı #2

    Jennifer Lopez’in pazar bakımı sosyal medyayı salladı #3

    Jennifer Lopez’in pazar bakımı sosyal medyayı salladı #4

    Jennifer Lopez’in pazar bakımı sosyal medyayı salladı #5

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