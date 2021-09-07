Jens Stoltenberg: AB askeri gücü, Avrupa'yı böler

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Brüksel'de tartışmaya açılan AB ordusu fikrine sıcak bakmadığını dile getirdi. Stoltenberg, NATO'nun zayıflayabileceği konusunda uyardı.

Afganistan'da yönetimin Taliban tarafından ele geçirilmesinin ardından Avrupa Birliği (AB) ordusu kurma fikri yeniden gündeme geldi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Brüksel'in birleşik kuvvet oluşturmak için Kabil hükümetinin düşüşünden "yararlandığını" söyledi.

BRÜKSEL'DE AB ORDUSU TARTIŞMALARI

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Stratejik Pusula" planı kapsamında "kıtada ortak askeri güç oluşturulması" önerisini ortaya attı.

AB ordusu fikrine karşı çıkan Stoltenberg ise bunun "transatlantik ittifakını zayıflatacağı ve Avrupa'yı böleceği" konusunda uyardı.

NATO KARŞI ÇIKTI: ORTAKLIĞIMIZI ZAYIFLATIR

İngiliz basınından Telegrap gazetesine konuşan Stoltenberg, "Paralel yapılar kurmaya, komuta yapısını çoğaltmaya yönelik bir girişim, ortak çalışma yeteneğimizi zayıflatır, çünkü kıt kaynaklarla tekrarı ve çakışan çabaları önlememiz gerekiyor." dedi ve ekledi:

"AVRUPA BÖLÜNÜR" UYARISI

"Avrupa'nın savunma konusunda daha fazla çaba göstermesini memnuniyetle karşılıyorum, ancak bu asla NATO'nun yerini alamaz ve Avrupa ile Kuzey Amerika'nın bir araya geldiğinden emin olmamız gerekiyor. Kuzey Amerika ile Avrupa arasındaki bağı zayıflatmaya yönelik herhangi bir girişim, yalnızca NATO'yu zayıflatmakla kalmayacak, Avrupa'yı da bölecek."

HARCAMALARIN YÜZDE 80'İ AB ÜYESİ OLMAYAN ÜLKELERDEN GELİYOR

Avrupa Birliği ordusu fikrinin kısmen parayla ilgili olduğunu belirten Jens Stoltenberg, "Savunma harcamalarımızın yüzde 80'i AB üyesi olmayan müttefiklerden geliyor. Kuzeyde Norveç, İzlanda; güneyde Türkiye; batıda ABD, Kanada, İngiltere, Avrupa'nın savunması için çok önemli." ifadesini kullandı.

TÜRKİYE, ABD VE İNGİLTERE ÖRNEĞİ

Stoltenberg, Afganistan'dan tahliyeler sırasında AB üyesi olmayan ülkelerin rolüne işaret etti.

NATO Genel Sekreteri; ABD, İngiltere, Türkiye ve Norveç tarafından binlerce “yüksek hazırlıklı” askerin konuşlandırılmasının, AB üyesi olmayan NATO ülkelerinin “Avrupa'nın savunması için gerekli olan benzersiz yeteneklere” sahip olduğunu gösterdiğini söyledi.

AB'NİN GÜNDEMİ STRATEJİK PUSULA

ABD'nin koruma şemsiyesi altından çıkmak isteyen Brüksel, "Stratejik Pusula" ile Avrupa'nın güvenlik konusunda özerk olmasını istiyor.

"Stratejik Pusula" raporundaki ilgili öneri, 16 Kasım'da Avrupa Konseyi'nin gündemine gelecek.

İSVEÇ KARŞI ÇIKTI

Diğer taraftan İsveç, AB'nin kendi ordusunu kurma fikrine sıcak bakmıyor. Savunma Bakanı Peter Hultqvist, "Plan, sorunları çözmenin ana yolu değil." diyerek ülkesinin tavrını belli etti.