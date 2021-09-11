Jens Stoltenberg: Dünya, bugün daha tehlikeli

Stoltenberg, karargahta düzenlenen 11 Eylül töreninde konuştu. Genel Sekreter, "Kuzey Amerika ile Avrupa, NATO'da birlikte durmalı" dedi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında 11 Eylül saldırılarının 20. yıl dönümü nedeniyle anma töreni düzenlendi.

Karargah binasında NATO ülkelerinin bayrakları yarıya indirildi.

2 BİN 977 CAN KAYBINI HATIRLATTI

Binada sergilenen, New York'taki İkiz Kuleler'den alınan çelik parçasının önündeki törende konuşma yapan Stoltenberg, 20 yıl önceki terör saldırılarında 2 bin 977 kişinin yaşamını yitirdiğini hatırlattı.

ANKARA'DAN CHRISTCHURCH'E...

Stoltenberg, Paris'ten Bağdat'a, Ankara'dan Christchurch'e kadar birçok yerde düzenlenen terör saldırılarında hayatını kaybedenleri de bu vesileyle andıklarını dile getirdi.

"BİRLİKTEYKEN DAHA FAZLA GÜVENLİK İÇİNDE OLACAĞIZ"

"20 yıl önce dayanışma içinde birlikte durduk. Bugün daha tehlikeli bir dünya ile karşı karşıyayken Kuzey Amerika ile Avrupa, NATO'da birlikte durmaya devam etmelidir. Çünkü ne olursa olsun birlikteyken daha fazla güvenlik içinde olacağız." diye konuştu.

NATO'NUN 5'İNCİ MADDESİNİN İŞLETİLMESİ

NATO ülkelerinin saldırılardan sonra 24 saat içinde ittifak anlaşmasının "bir müttefike yapılmış saldırının tüm müttefiklere yapılmış sayılacağını" belirten 5. maddesini tarihte ilk kez işlettiğini anımsatan Stoltenberg, Afganistan'dan organize edilen saldırılar sonrası NATO'nun bu ülkeye girdiğini ve 20 yıldır bu ülkeden NATO ülkelerine saldırı düzenlenmediğini ifade ederek, şunları dile getirdi:

"NATO BUNDAKİ ROLÜNÜ SÜRDÜRECEKTİR"

"Terörle mücadelede elde edilen kazanımları korumalıyız. Afganistan'da iktidarı elinde bulunduranların, terörizm, kadın hakları dahil olmak üzere insan hakları ve tehlike altındaki Afganların ülkeden güvenli çıkışı konularında taahhütlerini yerine getirmelerini sağlamalıyız.

Terörle mücadele devam edecektir. Avrupa ile Kuzey Amerika'nın ortak güvenliği için her gün bir araya geldiği tek yer olan NATO bundaki rolünü sürdürecektir."

TERÖRİSTLERİN NİHAİ AMACI...

Terörün farklı ideolojileri ve inançları gizlenmek için kullanabileceğini belirten Stoltenberg, teröristlerin nihai amacının şiddet, nefret ve hoşgörüsüzlük olduğunu vurguladı.