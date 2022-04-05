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    Jens Stoltenberg: Sivillerin hedef alınması savaş suçudur

    NATO Genel Sekreteri Soltenberg, Vladimir Putin hakkındaki savaş suçu iddialarına ilişkin açıklama yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 05.04.2022 - 15:12
    • Güncelleme : 05.04.2022 - 15:56
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    Jens Stoltenberg: Sivillerin hedef alınması savaş suçudur

    Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırılarda 41'inci gün de geride kalmak üzere.

    Rus ordusunun geri çekildiği Buça kentinde ortaya çıkan görüntülerin ardından taraflardan ve diğer ülkelerden peş peşe açıklamalar geldi.

    Son açıklama ise NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den geldi.

    "SİVİLLERİ HEDEF ALMAK SAVAŞ SUÇUDUR"

    NATO Genel Sekreteri, Rusya'nın çekilmediğini, güçlerini yeniden konumlandırdığını, saldırıların Donbas'ı ele geçirme amacıyla bu bölgede sürmesini beklediklerini söyledi.

    'Savaş suçu' iddialarına da değinen Stoltenberg, şunları söyledi:

    "Sivillerin hedef alınması savaş suçudur. NATO müttefikleri Ukrayna’yı desteklemek için daha fazla silah göndermeye kararlı.

    "SAVAŞTAN PUTİN SORUMLU"

    Bu savaştan Putin sorumlu. Bizim sorumluluğumuz ise Ukraynalıları desteklemek.

    "BASKILARI SÜRDÜRMEMİZ GEREKİYOR"

    Putin’e yönelik görülmemiş bir baskıyı sürdürmemiz gerekiyor. Değerlerimizi savunuyoruz. Görülmemiş ekonomik yaptırımlar ödetiyoruz. "

    Jens Stoltenberg: Sivillerin hedef alınması savaş suçudur #1


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