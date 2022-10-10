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- Jens Stoltenberg, Ukrayna'ya destek açıklaması yaptı
Jens Stoltenberg, Ukrayna'ya destek açıklaması yaptı
- 10.10.2022 - 15:06
- Güncelleme : 10.10.2022 - 15:45
NATO, Rusya'nın Ukrayna'daki bazı şehirlere yönelik saldırılarıyla ilgili açıklama yaptı.
Açıklama, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den geldi.
Sosyal medya hesabından, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile görüştüğünü duyuran Stoltenberg, "Rusya'nın Ukrayna'daki sivil altyapıya yönelik korkunç ve ayrım gözetmeyen saldırılarını kınadım." dedi.
"Cesur Ukrayna halkına desteğimiz devam edecek"
AA'nın aktardığına göre, Stoltenberg, Kremlin'in saldırılarına karşı NATO'nun "cesur Ukrayna halkına" desteğinin sonuna kadar süreceğini vurguladı.
Ukrayna, bu sabah başkent Kiev'in merkezindeki bazı noktalara başlatılan saldırılarda Rusya'nın 75 füze fırlattığını, 41'inin etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.
Uzun menzilli füzelerle saldırı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Ukrayna’nın enerji, askeri ve iletişim altyapısına yönelik uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlarla saldırı düzenlediklerini açıklamıştı.