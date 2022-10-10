Jens Stoltenberg, Ukrayna'ya destek açıklaması yaptı

Jens Stoltenberg, Ukrayna'ya destek açıklaması yaptı

Stoltenberg, "Cesur Ukrayna halkına desteğimiz devam edecek" dedi. NATO Genel Sekreteri, Rus güçlerinin saldırılarını kınadı.

NATO, Rusya'nın Ukrayna'daki bazı şehirlere yönelik saldırılarıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklama, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den geldi.

Sosyal medya hesabından, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile görüştüğünü duyuran Stoltenberg, "Rusya'nın Ukrayna'daki sivil altyapıya yönelik korkunç ve ayrım gözetmeyen saldırılarını kınadım." dedi.

"Cesur Ukrayna halkına desteğimiz devam edecek"

AA'nın aktardığına göre, Stoltenberg, Kremlin'in saldırılarına karşı NATO'nun "cesur Ukrayna halkına" desteğinin sonuna kadar süreceğini vurguladı.

Ukrayna, bu sabah başkent Kiev'in merkezindeki bazı noktalara başlatılan saldırılarda Rusya'nın 75 füze fırlattığını, 41'inin etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.

Uzun menzilli füzelerle saldırı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Ukrayna’nın enerji, askeri ve iletişim altyapısına yönelik uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlarla saldırı düzenlediklerini açıklamıştı.

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