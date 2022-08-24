Jens Stoltenberg'den Ukrayna Bağımsızlık Günü mesajı

Ukrayna Bağımsızlık Günü'nde görüntülü mesaj yayınlayan NATO Genel Sekreteri, dünyaya ilham kaynağı olduğunu ifade ettiği Ukraynalılara 'NATO'ya güvenebilirsiniz' dedi.

Ukraynalıların 24 Ağustos Ukrayna Bağımsızlık Günü'nde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg mesaj yayınladı.

Yayınladığı görüntülü mesajda 'Dünyaya ilham kaynağı oldunuz' diyen Stoltenberg, Ukrayna'nın her zaman NATO'ya güvenebileceğini açıkladı.

Genel sekreter ifadelerinin devamında şu ifadeleri kullandı;

“Ukrayna, NATO için büyük bir fark yaratıyor. Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'nın güvenliğini tehdit eden en büyük kriz. Ukrayna silahlı kuvvetleri ve tüm Ukrayna halkı, muazzam bir cesaret ve kararlılık gösteriyor.

"NATO'ya güvenebilirsiniz"

Başkan Zelensky'nin liderliğinde dünyaya ilham kaynağı oldunuz. Hayatını kaybeden, yaralanan ve ülkeleri, özgürlükleri ve sevdikleri için savaşan tüm Ukraynalı erkek ve kadınları saygıyla anıyorum. NATO'ya güvenebilirsiniz.”