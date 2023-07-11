Jens Stoltenberg'ten Ukrayna açıklaması: Üyelik için davette bulunacağız NATO Zirvesi'nde ilk gün geride kalırken NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'ten Ukrayna'nın NATO üyeliğine yönelik açıklama geldi. Stoltenberg, Ukrayna'ya üyelik için davette bulunacağız" dedi.

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NATO Liderler Zirvesi Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta bugün başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı ki gün sürecek zirveye İsveç, Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Kore ve Japonya liderleri de iştirak etti.

Zirve’de İsveç'in NATO üyeliği, ittifakın yeni askeri planları ile Ukrayna-Rusya savaşındaki son durumun masaya yatırıldı.

Stoltenberg açıklamalarda bulundu

Zirveye ev sahipliği yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ilk günün ardından kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

Stoltenberg'in açıklamalarından en öne çıkan konu ise Ukrayna'nın NATO'ya üyeliği oldu.

"Ukrayna'yı NATO'ya davet edeceğiz"

Stoltenberg, "Şartlar oluştuğu takdirde NATO'ya üyelik için Ukrayna'ya davette bulunacağız." dedi.

Stoltenberg açıklamasının devamında, "Bir numaralı acil meselemiz Ukrayna'nın varlığını devam ettirebilmesi. Ukrayna varlığını devam ettiremezse üyelikten bahsedemeyiz." ifadelerini kullandı.

"Ukrayna'yı NATO'ya yakınlaştıracağız"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Ukrayna'ya yönelik açıklamalarından satır başları şöyle:

Müttefikler bugün şuna karar verdi, güçlü birlikte bir mesajın Ukrayna'ya verilmesinde anlaştı. Ukrayna'yı NATO'ya yakınlaştıracağız. Aynı zamanda sözleşmenin ilerleyen zamanda üyeliğe yol açan bir mesaj olmasını istedi. 2 adım yerine 1 adım olacak üye olmak için. Üyelik daveti şartlar yerine getirildiği zaman yapılacak.

"En önemli görevimiz Ukrayna'nın kazanması"

En önemli görevimiz Ukrayna'nın kazanması. Ukrayna'yı NATO'ya yakınlaştıracağız. Askeri desteği de 2014'te başladı, geçen sene tam ölçekli arttı. Geçtiğimiz günlerde müttefikler yeni önemli açıklamalarda bulundu. Uzun menzilli füzeler sağlayacak Almanya, ABD'de daha fazla askeri destek açıkladı. Bir araya geldiğinde bu güçlü bir mesaj sunuyor Kiev'e.

"Zelensky ile bu akşam görüşeceğim"

Bir paket üzerinde anlaştık. Ana unsurları belirttim. Ukrayna ve NATO arasındaki ilişki ve tüm diğer destek ikili görüşmelerde duyurulan paketlerdi. Ben de yakın iletişim içinde oldum yetkililerle. Zelensky ile bu akşam görüşeceğim. Yarın NATO Ukrayna Konseyi görüşmesi olacak. Bu da Ukrayna'yı NATO'ya daha da yakınlaştıracak bir paket.

"Güçlü siyasi bir mesaj verdik üyelikle ilgili"