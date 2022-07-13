Jill Biden Latinleri takoya benzetti

Teksas'ta konuşma yapan ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden Latinlere tako benzetmesi yaptı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jil Biden da gaf yapmakta eşinden geri kalmıyor.

Jill Biden, dün Teksas'ta bir konferansa katıldı.

"Takolar kadar benzersizsiniz"

Konfesranstta Latinlere, "Bronx'taki küçük marketler kadar belirgin, Miami'deki çiçekler kadar güzel ve burada San Antonio'daki kahvaltılık takolar kadar benzersizsiniz." şeklinde hitap etti.

"Biz tako değiliz"

Bunun üzerine Ulusal Hispanik Gazeteciler Derneğinden yapılan açıklamada, Biden'a "Biz tako değiliz." diye tepki gösterildi.

Açıklamada, "San Antonio'daki Latinlerin benzersizliğini göstermeye çalışırken, kahvaltılık takoları kullanmak, kültürel bilgi birikimi ve bölgedeki Latin çeşitliliğine dair hassasiyet yokluğunun bir göstergesidir." ifadesine yer verildi.

Latinlerden özür diledi

Gelen bu tepkinin ardından Jill Biden'ın Sözcüsü Michial LaRosa, Twitter'dan "Jill Biden, Latin toplumuna yönelik saf hayranlık ve sevginin ötesinde bir amaçla söylemediği sözlerinden dolayı özür diliyor." paylaşımında bulundu.

Öte yandan Jill Biden'ın böyle bir yorumu, eşi Joe Biden'a en az destek veren demografik grubun Latin Amerikalılar olduğunun ortaya konmasından kısa süre sonra yapması da dikkati çekti.

Latinler Biden'dan memnun değil

Quinnipiac Üniversitesinin yayımladığı bir ankette, Latin seçmenlerin sadece yüzde 26'sı Biden'ın performansından memnun olduğunu bildirmişti.

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