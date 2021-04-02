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Jocelyn Wildenstei estetik masrafları yüzünden iflas etti

Jocelyn Wildenstei estetik masrafları yüzünden iflas etti

Yaptırdığı estetik ameliyatlarla kediye benzeyen ABD’li sosyetik Jocelyn Wildenstein’ın bu operasyonlar için borçlandığı, ödemelerini yapamayınca da evlerine el konulduğu ortaya çıktı.