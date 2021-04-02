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- Jocelyn Wildenstei estetik masrafları yüzünden iflas etti
Jocelyn Wildenstei estetik masrafları yüzünden iflas etti
Yaptırdığı estetik ameliyatlarla kediye benzeyen ABD’li sosyetik Jocelyn Wildenstein’ın bu operasyonlar için borçlandığı, ödemelerini yapamayınca da evlerine el konulduğu ortaya çıktı.
- Haber Merkezi
- 02.04.2021 - 16:24
- Güncelleme : 02.04.2021 - 16:42
İsviçre asıllı ABD’li sosyetik Jocelyn Wildenstein (80) yüzüne yaptırdığı estetik ameliyatlar sonucu kedilere benzeyince dünya çapında şöhret oldu.
Catwoman (kedi kadın) lakabı takılan Jocelyn Wildenstein estetik ameliyatlara harcadığı milyarlar ve lüks yaşamı nedeniyle iflas etti.
ALACAKLILARI PEŞİNE DÜŞTÜ
Estetik tutkusunu borç alarak devam ettiren Jocelyn Wildenstein borçlarını ödeyemeyince alacaklıları peşine düştü.
‘Kedi kadın’ın New York’taki üç lüks dairesinin alacaklıları tarafından satışa çıkarıldığı ortaya çıktı.
3 DAİRESİNİ SATIŞA ÇIKARDI
Trump World Tower gökdeleninde bulunan üç daireden birinin geçen ay 1.9 milyon dolara satıldığı belirtilirken, diğer iki dairenin ise toplam 5.5 milyon dolara satışa çıkarıldığı duyuruldu.