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    Jocelyn Wildenstei estetik masrafları yüzünden iflas etti

    Yaptırdığı estetik ameliyatlarla kediye benzeyen ABD’li sosyetik Jocelyn Wildenstein’ın bu operasyonlar için borçlandığı, ödemelerini yapamayınca da evlerine el konulduğu ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 02.04.2021 - 16:24
    • Güncelleme : 02.04.2021 - 16:42
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    Jocelyn Wildenstei estetik masrafları yüzünden iflas etti

    İsviçre asıllı ABD’li sosyetik Jocelyn Wildenstein (80) yüzüne yaptırdığı estetik ameliyatlar sonucu kedilere benzeyince dünya çapında şöhret oldu.

    Catwoman (kedi kadın) lakabı takılan Jocelyn Wildenstein estetik ameliyatlara harcadığı milyarlar ve lüks yaşamı nedeniyle iflas etti.

    ALACAKLILARI PEŞİNE DÜŞTÜ

    Estetik tutkusunu borç alarak devam ettiren Jocelyn Wildenstein borçlarını ödeyemeyince alacaklıları peşine düştü.

    ‘Kedi kadın’ın New York’taki üç lüks dairesinin alacaklıları tarafından satışa çıkarıldığı ortaya çıktı.

    3 DAİRESİNİ SATIŞA ÇIKARDI

    Trump World Tower gökdeleninde bulunan üç daireden birinin geçen ay 1.9 milyon dolara satıldığı belirtilirken, diğer iki dairenin ise toplam 5.5 milyon dolara satışa çıkarıldığı duyuruldu.

    Jocelyn Wildenstei estetik masrafları yüzünden iflas etti #1

    Jocelyn Wildenstei estetik masrafları yüzünden iflas etti #2

    Jocelyn Wildenstei estetik masrafları yüzünden iflas etti #3

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