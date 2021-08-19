Joe Biden: ABD askerleri, 31 Ağustos'tan sonra Afganistan'da kalabilir

Afganistan'daki Amerikan vatandaşlarının tahliyesine ilişkin Biden, "Hepsini tahliye edene kadar kalacağız" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Taliban kontrolündeki Afganistan'dan tahliyeleri değerlendirdi.

ABC News televizyonunda soruları yanıtlayan Biden, ABD askerlerinin ülkedeki varlığına ilişkin konuştu.

"AFGANİSTAN'DA KALMAYA DEVAM EDEBİLİRİZ" SİNYALİ

Afganistan'dan çekilirken “kaos olmadan çıkmanın” haricinde başka bir yol olmadığını savunan Biden, ABD askerlerinin 31 Ağustos'tan sonra da bu ülkede kalabileceğinin sinyalini verdi.

Biden, "Orada Amerikan vatandaşları varsa, hepsini tahliye edene kadar kalacağız." şeklinde konuştu.

"KAOS ÇIKMADAN..."

Afganistan'daki krizin ele alınması yönteminin daha iyi olabileceğini düşünüp düşünmediği sorulan Biden, "Geçmişe dönüp bakacağız ama kaos çıkmadan kurtulmanın bir yolu olduğu fikri... Bunun nasıl olduğunu bilmiyorum." ifadesini kullandı.

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