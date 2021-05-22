Joe Biden: Ateşkesin korunması için dua ediyorum

Joe Biden yaptığı açıklamada, "Geçen defasında ateşkes 56 günde sağlanmıştı. Şimdi sağlanan ateşkesin korunması için dua ediyorum." dedi.

ABD Başkanı Joe Biden Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile yaptığı görüşme sonrası basın toplantısı düzenledi.

Demokratlar ABD’nin İsrail’e verdiği desteği eleştirmesi ile ilgili soruya Biden, "İsrail'in güvenliği için verdiğim taahhütlerde bir değişiklik yok. Bölgede iki devletli çözüme hala ihtiyacımız var, sorunlara tek çözüm bu olacaktır." diye cevap verdi.

"BATI ŞERİA'NIN GÜVENLİĞİ İÇİN DESTEK VERECEĞİZ"

Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ile telefon görüşmesinde Batı Şeria’nın güvenliği için destek vereceklerini söylediğini belirten Biden, "Aynı zamanda İsraillilere, Kudüs'teki toplumlararası çatışmaları durdurmaları gerektiğini de söyledim." ifadesini kullandı.

"GAZZE'NİN YENİDEN İNŞASI İÇİN DESTEK VERECEĞİZ"

İsrail’in hava saldırılarında yerle bir olan Gazze’nin yeniden inşası için diğer ülkelerle birlikte bir destek paketi vereceklerini söyleyen Joe Biden, "Bölge ülkeleri İsrail’in bağımsız Yahudi bir devlet olarak var olma hakkını tanıyana kadar barış olmayacak." dedi.

"NETANYAHU BANA VERDİĞİ SÖZLERİ TUTAR"

Binyamin Netanyahu’nun kendisine verdiği sözleri tuttuğunu vurgulayan Biden, "Geçen defasında ateşkes 56 günde sağlanmıştı. Şimdi sağlanan ateşkesin korunması için dua ediyorum. Binyamin Netanyahu'dan söz aldım, o bana verdiği sözleri hep tutmuştur." ifadelerini kullandı.

Terör örgütü olarak tanıdıkları Hamas’ın Filistin halkının lideri olarak görülmemesi gerektiğini söyleyen Biden, "Abbas, Filistin halkının lideri olarak görülmeli” dedi.

Joe Biden, Batı Şeria'daki Filistinlilerin hayatının kendisi için önemli olduğunu belirtti.