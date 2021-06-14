Joe Biden: Avrupa'nın yanındayız

Stoltenberg ile açıklamada bulunan Biden, Avrupa'ya destek mesajı verdi.

ABD Başkanı Joe Biden, NATO Zirvesi öncesinde Avrupa'ya mesaj gönderdi.

Biden, NATO Zirvesi için NATO Karargahı'na geldikten sonra Genel Sekreter Jens Stoltenberg'le kısa açıklama yaptı.

"TÜM AVRUPA ŞUNU BİLSİN..."

Kuzey Atlantik Paktı'nın 5. maddesinin "kutsal bir yükümlülük" olduğunu vurgulayan Biden, İkinci Dünya Savaşı'nda ABD'nin Avrupa için devreye girdiğini hatırlattı.

ABD Başkanı, "Tüm Avrupa'nın şunu bilmesini istiyorum. ABD yanınızdadır." dedi.

"GÜÇLÜ NATO ÖNEMLİ"

Son yıllarda NATO'nun önünde Rusya ve Çin gibi yeni sınamalar bulunduğunu belirten Biden, ABD'nin "güçlü bir NATO'ya" önem verdiğini söyledi.

Biden, "NATO ABD'nin çıkarları bakımından kritik önemdedir." diye konuştu.

"SAVUNMA HARCAMALARI ARTIRILMALI"

Joe Biden, NATO'nun savunma harcamalarının artırılması konusunda Genel Sekreter Stoltenberg'e katıldığını sözlerine ekledi.